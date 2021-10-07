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元宇宙來襲！網路平台攜手資策會推「沉浸式內容學院」

▲Yahoo TV攜手資策會首推「沉浸式內容學院」，培育臺灣XR新世代人才。（圖／Yahoo TV提供）
▲Yahoo TV攜手資策會首推「沉浸式內容學院」，培育臺灣XR新世代人才。（圖／Yahoo TV提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-10-07 15:39:42

5G加上疫情的推波助瀾下，元宇宙（Metaverse）概念大爆發，沉浸式體驗被視為發展關鍵。Yahoo TV於今（7）日宣布，推出「沉浸式內容學院」，並首度攜手資策會，聯名開設免費線上「學習認證」課程，期望整合產官學界跨領域豐富資源與專業技能經驗分享，培育台灣XR新世代人才。

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根據調查，台灣逾8成（82%）為沉浸式體驗潛力消費者，比例高居全球之冠，顯示台灣發展元宇宙的潛力極高，可望帶動相關應用人才需求增長。因此，Yahoo TV今宣布，推出「沉浸式內容學院」系列影音，並加碼與資策會合作開設免費線上「學習認證」課程。

Yahoo TV總製作耿暄表示，2021年可說是沉浸式體驗元年，相關應用已經進入快速增生期，打團體戰才能加速內容發展，同樣的人才培育也刻不容緩！

耿暄近一步說明，他們延續跨界合作的發展策略，整合全球資源及台灣內容創作優勢，期待透過串聯產官學界夥伴經驗分享的沉浸式內容學院，一同培育XR新世代人才，加速台灣XR產業發展。

資訊工業策進會地方創生處副處長洪毓良也分享，新冠肺炎自2020年爆發以來，直接影響人類接下來10年的科技發展，資策會作為數位轉型的化育者（Digital Transformation Enabler），將持續推動新興科技與內容產業整合，驅動我國內容產業技術突破；而沉浸式內容人才將能帶動台灣產業更多元豐富的數位經濟活動、創新技術應用、新興商業模式及產業總體經濟成長，他們很開心也很期待透過此次與Yahoo TV合作，共同強化台灣在沉浸式內容的產業發展和人才養成。

該平台指出，沉浸式內容學院集結9位產業及學界先進擔任講師，除了Yahoo TV虛擬網紅實驗室製作人許朝欽、Yahoo TV XR內容製作人陳建名之外，還包括科碼新媒體執行長李昀叡、夢想動畫創辦人林家齊、台灣知名新媒體藝術家黃心健、台北科技大學互動設計系教授曹筱玥、新月映像執行長小谷創、必揚實境科技創辦人王勇智、NVIDIA亞太區XR業務發展經理王映慈等，跨界打造8大主題系列影音，以AR、VR、XR等創新技術與內容製作為主，輔以實戰經驗案例。

平台表示，沉浸式內容學院首波已上線5大主題，涵蓋虛擬網紅、趨勢影像技術、新媒體創新應用、體感娛樂、影劇、藝術應用及虛擬教育等相關內容，預計10月中旬將再推出第二波3大主題，介紹4D全息掃描及投影、多人協作虛實環境等領域；此外，為協助學員提升職場競爭力，平台也與資策會聯名推出「學習認證」機制，讓學員能學到沉浸式內容的專業研習知識，也為職涯加分。

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