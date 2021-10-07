手機通路推五倍券超狂優惠　iPhone 13現折1千5再送500元

紙本五倍券明（ 8 ）日起可開始至指定超商領用，為掌握振興券商機，連鎖通訊門市傑昇通信今宣布，自即日起至 11 日加碼舉辦活動，提前使用振興券購買指定機型，包含 iPhone 13 256GB 紅色，官方定價 2 萬 9400 元，門市現折 1510 元，再送 500 元配件購物金。另外， Apple 經銷商德誼數位也宣布， 8 至 31 日推出禮方案，優惠品項囊括 iPhone 13 、 iPad 及 MacBook 全系列商品等，更加碼週週抽 5000 元購物金。

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傑昇通信表示，自上個月開始讓消費者預先享有振興券早鳥優惠，加上蘋果新機 iPhone 13 系列上市開賣，提前登記使用振興券的消費者更較去年成長 3 成以上，明顯感受市場回溫；

為搭振興券商機，推出 iPhone 新舊機型大特價，活動期間至全台門市提前使用振興券購買現貨紅色 iPhone 13 256GB 現折 1510 元，而 iPhone 13 mimi 全色系 512GB 也現省 1010 元。

此外，該通信通訊表示， iPhone 12 Pro 512GB 已從蘋果官網下架，至他們門市購買只剩 3 萬 7390 元，現賺 7010 元；若無 5G 使用需求的消費者，可考慮 iPhone 11 64GB ，蘋果官網定價免 2 萬可入手，而他們門市再降 3910 元， 1 萬 5990 元即可買到；

若尚未登記無法領券的消費者，一樣可以來門市提前使用振興券優惠，全店購機不限機型滿千送百，最高 500 元配件購物金，每月再抽手機、平板等多項 3C 大獎。

另一方面，德誼數位為搶進換機商機，也推出購機優惠，只要消費者 8 日起至門市使用振興券購買 Apple 部分商品，就送指定配件購物金，購買最新 iPhone 13 或 iPhone 13 mini 即可獲得 500 元的配件購物金加碼， iPadAir 則有 1000 元， iPad Pro 全系列商品更高達 2000 元的購物金加碼。