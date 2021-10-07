手機通路推五倍券超狂優惠 iPhone 13現折1千5再送500元
紙本五倍券明（8）日起可開始至指定超商領用，為掌握振興券商機，連鎖通訊門市傑昇通信今宣布，自即日起至11日加碼舉辦活動，提前使用振興券購買指定機型，包含iPhone 13 256GB紅色，官方定價2萬9400元，門市現折1510元，再送500元配件購物金。另外，Apple經銷商德誼數位也宣布，8至31日推出禮方案，優惠品項囊括iPhone 13、iPad及MacBook全系列商品等，更加碼週週抽5000元購物金。
記者賴志昶／台北報導
2021-10-07 16:13:24
傑昇通信表示，自上個月開始讓消費者預先享有振興券早鳥優惠，加上蘋果新機iPhone 13系列上市開賣，提前登記使用振興券的消費者更較去年成長3成以上，明顯感受市場回溫；為搭振興券商機，推出iPhone新舊機型大特價，活動期間至全台門市提前使用振興券購買現貨紅色iPhone 13 256GB現折1510元，而iPhone 13 mimi全色系512GB也現省1010元。
此外，該通信通訊表示，iPhone 12 Pro 512GB已從蘋果官網下架，至他們門市購買只剩3萬7390元，現賺7010元；若無5G使用需求的消費者，可考慮iPhone 11 64GB，蘋果官網定價免2萬可入手，而他們門市再降3910元，1萬5990元即可買到；若尚未登記無法領券的消費者，一樣可以來門市提前使用振興券優惠，全店購機不限機型滿千送百，最高500元配件購物金，每月再抽手機、平板等多項3C大獎。
另一方面，德誼數位為搶進換機商機，也推出購機優惠，只要消費者8日起至門市使用振興券購買Apple部分商品，就送指定配件購物金，購買最新iPhone 13或iPhone 13 mini即可獲得500元的配件購物金加碼，iPadAir則有1000元，iPad Pro全系列商品更高達2000元的購物金加碼。
除此之外，德誼數位指出，31日前使用振興5倍券消費滿5000元，即可線上登錄參加抽獎活動，週週抽出5000元配件購物金幸運兒，越早消費機會越多，最多可達4次中獎機會。