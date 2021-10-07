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為道路把脈路平再精進　高市結合雷達及AI 探測地下坑洞

▲為改善道路掏空即時修復，高市府工務局與地政局首創以透地雷達結合AI識別技術，探測地表下管線及孔洞分布及破損情況。(圖／高市府提供)
▲為改善道路掏空即時修復，高市府工務局與地政局首創以透地雷達結合AI識別技術，探測地表下管線及孔洞分布及破損情況。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-10-07 17:11:41

「路平是高市府持續推動的重點政策！」高市府工務局、水利局將攜手合作，利用透地雷達診斷道路及下水道設施有無破損，可預防處理道路掏空危害因素，降低道路新鋪後掏空情形，預計明年將編列1000萬元預算，預計推動250公里測線長度。副市長林欽榮今(7)日表示，未來透地雷達檢測，未來可廣泛導入於高雄市各路段刨鋪作業。

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高雄市鳳山區文龍路與文龍東路路段，是鳳山重要的聯外道路，工務局預計於7、8日，進行鋪面改善工程，今天施工範圍為文濱路到青年路二段、明天為青年路二段到八德路二段，總計施工長度約524公尺、面積約有7344平方公尺。

副市長林欽榮今天率工務局、水利局、透地雷達作業團隊人員，前往現場視察。這也是工務局首度配合水利局，透過透地雷達診斷道路及下水道設施，查看有無破損，也可預防處理道路掏空危害因素，降低新鋪道路之後掏空情況。

林欽榮表示，利用透地雷達檢視路面下若有發現隱藏性孔洞，可在工務局進行刨鋪前進行修復，降低新鋪路面掏空的機率。另外檢測成果可以回饋給道路挖掘管理中心，亦可提供建置3D管線圖資納入智慧城市運用，如有破損應立即開挖修復，避免豪雨時產生致災性道路掏空。

▲高市府工務局、水利局將攜手合作，利用透地雷達診斷道路及下水道設施有無破損。(圖／高市府提供)
▲高市府工務局、水利局將攜手合作，利用透地雷達診斷道路及下水道設施有無破損。(圖／高市府提供)
工務局表示，在文龍路展開刨鋪作業前，分別採用檢測寬度約60公分的手推式透地雷達，並出動檢測寬度約180公分的透地雷達檢測車，檢測文龍路路基及下水道設施有無破損，可確保道路新鋪後，短期內不發生掏空情形。

水利局指出，道路表面底下1.5公尺內，內徑超過0.5公尺的孔洞，稱為致災性地下孔洞，潛藏於路面下難以發覺，尤以連通管接點，易因年久損壞滲水，而造成掏空，進而引發路面坑洞，影響交通安全。

水利局也宣布，明年度將編列1000萬元預算，推動250公里測線長度的透地雷達檢測作業，檢測範圍將涵蓋下水道設施破損，引發路面塌陷路段、老舊下水道設施路段，於工程前進行路段檢測，為下水道設施進行健檢。

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