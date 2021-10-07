名家論壇》鄭照新／陳柏惟為肇逃圓謊　將成罷免最後稻草

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疲勞導致肇事，難道疲勞也導致逃逸嗎？為什麼要逃？事件發生時為清晨，以前在沒有證據的情況下諷刺別人是「苦民所苦，睡到中午」，如今又如何說服大眾自己不是「3Q海量，喝到天亮」？（丁允恭先生不也是天亮酒駕？）
陳柏惟回應的說法是當時「不明確撞到人」，人都被撞到顱內出血了，還可以「沒明確感覺」？這不是正常人的遲鈍吧？還是當時因為某中原因「鏘」掉了？還是並未吐實有意迴避？無論如何，這都不是一般人認知的「不明確」。陳柏惟是真的沒有感覺撞到人，還是明知撞到人不敢下車，兩者的道德差異可謂天差地遠。
就算酒駕已成羅生門，肇事逃逸，呈現的是三種政治無法接受的動機和品格：
1.隱瞞事實：十年不主動向選民坦承，是瞞，出事了沒有全盤詳述使人誤解過程忽略細節，是騙，這其中有許多欺瞞與蒙騙的成分在，反映在政治的路數上也是靠謊言與撕裂煽動仇恨騙取支持。
2.目中無人：事故發生第一時間對於顱內出血的受害者不聞不問一走了之，毫無同理心，反映在政治上也是非我族類就是垃圾殺人魔假公民，根本上違反民主的尊重互諒。
3.逃避責任：開車很殺撞人很慫，反映在政治上就是欺負別人時嘴砲嗆聲很秋，立院真要打架時一下就被架走，罷免別人很唱秋，自己被罷免是又哭喊是霸凌，沒有一點為自己主張負責的擔當。
台中多年不分藍綠，歷經胡志強、林佳龍、盧秀燕三代市長，好不容易共同經營出蒸蒸日上的光榮感，而像陳柏惟這樣一個隱瞞事實，目中無人，逃避責任的政治娛樂咖，則是台中光榮感上唐突冒出的一顆鼻屎，執政黨政治人物擔憂自身選情連帶受損，更不惜顛倒是非，集體到陳柏惟臉書為肇事逃逸為圓謊「加油」，指鹿為馬程度實已超越人民忍受極限。
1023讓台中，讓海線恢復光榮感的唯一方法，就是出門投票，把這顆鼻屎彈出中台灣，恢復我們中台灣的質樸溫厚，踏實穩健。
議場，不是秀場，我們看夠了陳柏惟失控的政治浮誇秀，該是把這場爛秀退票的時刻了，1023，讓我們把陳柏惟下架中台灣，還給中台灣一個不分藍綠的政治好空氣！
●作者：鄭照新／國民黨文傳會副主委
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