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名家論壇》鄭照新／陳柏惟為肇逃圓謊　將成罷免最後稻草

▲台灣基進立委陳柏惟近來遭人踢爆2011年曾肇事逃逸。（圖／記者黃宣尹攝）
▲台灣基進立委陳柏惟近來遭人踢爆2011年曾肇事逃逸。（圖／記者黃宣尹攝）

文/鄭照新

2021-10-07 16:40:04

立委陳柏惟被媒體人踢爆，2011年在高雄市一心二路、台鋁中巷口肇事逃逸，當年被他撞倒的白姓老翁現在已經80多歲，至今行動不便，而陳柏惟回應媒體的說法看似坦承錯誤，實則避重就輕。

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他說「馬上到案」、「酒測為零」、「疲勞駕駛」，規避了自己肇事後先逃逸，＃警方調監視器循線找到人，才被動到案的過程，這中間的時間查是否足以讓一個喝酒的人退酒，值得細究。

疲勞導致肇事，難道疲勞也導致逃逸嗎？為什麼要逃？事件發生時為清晨，以前在沒有證據的情況下諷刺別人是「苦民所苦，睡到中午」，如今又如何說服大眾自己不是「3Q海量，喝到天亮」？（丁允恭先生不也是天亮酒駕？）

陳柏惟回應的說法是當時「不明確撞到人」，人都被撞到顱內出血了，還可以「沒明確感覺」？這不是正常人的遲鈍吧？還是當時因為某中原因「鏘」掉了？還是並未吐實有意迴避？無論如何，這都不是一般人認知的「不明確」。陳柏惟是真的沒有感覺撞到人，還是明知撞到人不敢下車，兩者的道德差異可謂天差地遠。

就算酒駕已成羅生門，肇事逃逸，呈現的是三種政治無法接受的動機和品格：

1.隱瞞事實：十年不主動向選民坦承，是瞞，出事了沒有全盤詳述使人誤解過程忽略細節，是騙，這其中有許多欺瞞與蒙騙的成分在，反映在政治的路數上也是靠謊言與撕裂煽動仇恨騙取支持。

2.目中無人：事故發生第一時間對於顱內出血的受害者不聞不問一走了之，毫無同理心，反映在政治上也是非我族類就是垃圾殺人魔假公民，根本上違反民主的尊重互諒。

3.逃避責任：開車很殺撞人很慫，反映在政治上就是欺負別人時嘴砲嗆聲很秋，立院真要打架時一下就被架走，罷免別人很唱秋，自己被罷免是又哭喊是霸凌，沒有一點為自己主張負責的擔當。

台中多年不分藍綠，歷經胡志強、林佳龍、盧秀燕三代市長，好不容易共同經營出蒸蒸日上的光榮感，而像陳柏惟這樣一個隱瞞事實，目中無人，逃避責任的政治娛樂咖，則是台中光榮感上唐突冒出的一顆鼻屎，執政黨政治人物擔憂自身選情連帶受損，更不惜顛倒是非，集體到陳柏惟臉書為肇事逃逸為圓謊「加油」，指鹿為馬程度實已超越人民忍受極限。

1023讓台中，讓海線恢復光榮感的唯一方法，就是出門投票，把這顆鼻屎彈出中台灣，恢復我們中台灣的質樸溫厚，踏實穩健。

議場，不是秀場，我們看夠了陳柏惟失控的政治浮誇秀，該是把這場爛秀退票的時刻了，1023，讓我們把陳柏惟下架中台灣，還給中台灣一個不分藍綠的政治好空氣！


●作者：鄭照新／國民黨文傳會副主委

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com

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