動用災害準備金發加倍券違法？侯友宜：這絕對是合法

新北市動用2.5億經費的災害準備金，推出31萬份的新北加倍券振興經濟，遭民進黨新北市議員張志豪質疑違法；對此，新北市長侯友宜今（7）日回應，依據災害防救法的規定，災害的復原重建是可用災準金支應，這絕對是合法，且法有明文規定。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-07 16:40:55｜2021-10-07 17:34:00
侯友宜今日在疫情記者會中強調，依據災害防救法的規定，災害的定義包括生物病原災害，災害防救對於災害的復原重建，可用災準金支應；此外，相關的法令也經過行政院主計處同意，可用於振興經濟與紓困的事宜，因此沒有違法的問題，這絕對是合法，且法有明文規定。
新北市日前公布15處領取加倍券的地點，遭抱怨地點太少；侯友宜說，新北跟統一超商的1062處合作，領券還可送中杯的美式咖啡，31萬份的新北加倍券，10月15日起開放登記至10月31日在「新北振興加倍奉還」的網站登記抽獎，11月8日公告名單，11月15日起至28日到1062處的統一超商領取。
教育部5日宣布，因應疫情2級警戒，調整高中以下學校防疫規定，用餐不限隔板或1.5公尺間距；新北高中以下學校的用餐是否不限隔板，也引發家長們的關注？侯友宜表示，市府目前正在集思廣益的開會中，希望確保孩子的安全，將在開完會後再對外公布。