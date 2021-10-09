《俗女2》朱芷瑩、施名帥放閃！4種肉麻行為更讓人噴飯

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你儂我儂餵食秀
這裡指的可不是一方在開車，另一方塞零食給對方吃的合理情況（沒那麼嚴格），而是那種明明是三五好友的聚會，牛郎跟織女卻從頭到尾都在互相凝視，旁邊就算在敲鑼打鼓都完全聽不見的場面；或大家同桌用餐時，兩個人你一口、我一口的互相餵飯，還搭配「人家想要你餵〜」、「真拿你沒辦法！來，啊〜」的撒嬌對話，真會讓人想撥開那團粉紅色的空氣，大喊「別人也在吃飯啊！」
寶寶、公公、吃飯飯
情侶之間有可愛暱稱是很正常的事，不管是稱呼還是被稱呼的人，心裡都會甜滋滋的……但那個甜滋滋的感覺僅限於情侶自己啊！在眾人面前，互稱「寶貝」、「老婆」都算合理，但像劇中叫出「公公」，或什麼「小豬豬」、「笨笨」、「小呆瓜」系列的肉麻稱謂，除了甜蜜鴛鴦本人以外，在場人員都很尷尬好嗎！網友分享，曾有朋友在大家面前用娃娃音上演十八相送「那比比下班要騎噗噗來載人家喔！」、「恩恩我下班會騎噗噗來載比比！」（搭配俏皮奔跑手勢），用盡疊字還根本在重複對方的話，在場朋友就馬上吐槽：「請問是要等明年七夕走鵲橋才能再見面嗎？」
在群組或他人PO文底下留言傳情
想像當你好不容易上傳一張完美自拍，想跟世人分享你的絕世美貌時，下面卻出現一串莫名對話：
「哇好正喔」
「@XXX 哪有你正」
「@XXX 北鼻真會說話（愛心emoji）」
「@XXX 那等等要怎麼獎勵我？？」
那就像有兩個客人在自己家裡開房間一樣，讓人一把火上來，心裡OS「哈囉…兩位是沒有加對方的LINE嗎？不能私下講？」
以吵架之名行調情之實
最後一種情況是在朋友們一起出遊時，明顯感覺到情侶檔之間氣氛不對勁，零互動的兩個人都「結一個面秋」，時不時還要中間人幫忙傳話「我不想理他，去跟他說今天都不要來跟我講話！」（不想講話還叫人傳話？），過半天又突然和好，恩愛如初，根本是以吵架之名行調情之實啊！不但中間人白忙一場，更影響聚會興致，製造尷尬！
真的只有在求婚現場看到情侶擁吻時，別人才會拍手叫好，其他像是在朋友面前互相餵完薯條就立馬吻得難分難捨、直接「腳來手來」親密互動，或是瞬間變換人格，講話塞滿疊字，只會讓旁人眼角抽蓄加後悔出席而已！好啦，開玩笑歸開玩笑，大家看到情侶朋友感情要好，當然都樂見其成，但還是提醒熱戀情侶們行行好，灑狗糧時要注意是否影響到他人，才能兼顧愛情和友情啊！