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百貨週年慶開跑　千送百、五倍券、高雄券振興回饋超好買

▲百貨年度盛事週年慶開跑，業者推出各項超優活動，配合五倍券、高雄券加碼好康，回饋滿滿。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.07）
▲百貨年度盛事週年慶開跑，業者推出各項超優活動，配合五倍券、高雄券加碼好康，回饋滿滿。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.07）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-10-07 17:25:14

百貨年度盛事週年慶開跑！業者推出各項超優活動，配合五倍券、高雄券加碼好康，回饋滿滿。夢時代2021超強週年慶今（7）日登場回饋率最高上看21%，還有「超級夢想計畫」消費滿額抽汽車；漢神巨蛋週年慶將於14日登場，除了好康優惠、抽汽車，還與Hello Kitty合作推出會員禮及限定週邊商品店等；大立百貨、新光三越高雄三多店也規劃一系列振興加碼優惠搶商機。

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▲夢時代超強週年慶整合集團資源祭出多重優惠，回饋率最高上看21%。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.07）
▲夢時代超強週年慶整合集團資源祭出多重優惠，回饋率最高上看21%。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.07）
「夢時代2021超強週年慶」10月7日至27日展開，整合集團資源祭出多重優惠。化妝品、全館及3C商品指定消費有滿千送百，搭配icash Pay、icash2.0、聯名卡優惠再加碼。「超級夢想計畫」滿額抽獎活動，將送出總價值近佰萬元的好禮，其中最大獎為市值逾70萬元的HYUNDAI小休旅。而會員來店禮則與北歐繪本主角「MOOMIN」合作，推出硅藻土軟式地墊及多功能摺疊桌等。

夢時代表示，民眾期盼已久的五倍券及高雄券即將上路，自10月8日凡持紙本五倍券參加夢時代振興總動員活動，即可以5,000元換購7,000元優惠券，也有其他兌換門檻可以選擇，皆為限量兌換。若是搭配高雄券的兌換，最高可獲得8,200元之優惠券。

▲漢神巨蛋總抽獎最大奬祭出Honda全新 FIT汽油版汽車乙台。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.07）
▲漢神巨蛋總抽獎最大奬祭出Honda全新 FIT汽油版汽車乙台。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.07）
漢神巨蛋購物廣場14週年慶將於10月14日至11月9日盛大登場，今年再次與Hello Kitty攜手合作推出全台限定會員禮，與授權週邊商品。漢神巨蛋購物廣場表示，隨著整體狀態回穩，今年為期27天的週年慶目標將設定為26億，較去年成長4%，且看好這一波振興券加碼消費商機，將全力衝刺第4季業績。總抽獎最大奬祭出市價74.9萬的Honda全新 FIT汽油版汽車乙台。化妝品、精品、珠寶區、家庭用品指定專櫃推出滿千送百活動。活動期間若於當日持紙本5倍券消費累積達5,000元，即可持消費發票兌換1,000元高雄券。消費者出示振興五倍券加漢神會員卡，即贈5000元品牌折價券。

▲夢時代會員來店禮推出MOOMIN硅藻土軟式地墊及多功能摺疊桌等。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.07）
▲夢時代會員來店禮推出MOOMIN硅藻土軟式地墊及多功能摺疊桌等。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.07）
大立百貨即日起至10月26日週年慶第一波，化妝品、內睡衣、SPA規劃滿千送百，另外，活動期間持紙本振興券當日消費累計滿5,000元可兌換限量1,000元電子抵用券，還有高雄加碼的高雄券1,000元，送完為止。以數位振興券消費滿額也可憑發票兌換限量電影票。

新光三越高雄三多店週年慶今（7）日登場，今年搭配政府五倍券熱潮，除了週年慶活動期間於全館消費累計滿5,000元送電子贈品禮券500元回饋無上限外，搭配實體振興五倍券單筆消費滿5,000元再送2,500元抵用金（內含500元給力金及2,000元樂FUN金）、消費累計滿5,000元再兌換1,000元高雄券。

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