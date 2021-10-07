百貨週年慶開跑　千送百、五倍券、高雄券振興回饋超好買

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夢時代表示，民眾期盼已久的五倍券及高雄券即將上路，自10月8日凡持紙本五倍券參加夢時代振興總動員活動，即可以5,000元換購7,000元優惠券，也有其他兌換門檻可以選擇，皆為限量兌換。若是搭配高雄券的兌換，最高可獲得8,200元之優惠券。
漢神巨蛋購物廣場14週年慶將於10月14日至11月9日盛大登場，今年再次與Hello Kitty攜手合作推出全台限定會員禮，與授權週邊商品。漢神巨蛋購物廣場表示，隨著整體狀態回穩，今年為期27天的週年慶目標將設定為26億，較去年成長4%，且看好這一波振興券加碼消費商機，將全力衝刺第4季業績。總抽獎最大奬祭出市價74.9萬的Honda全新 FIT汽油版汽車乙台。化妝品、精品、珠寶區、家庭用品指定專櫃推出滿千送百活動。活動期間若於當日持紙本5倍券消費累積達5,000元，即可持消費發票兌換1,000元高雄券。消費者出示振興五倍券加漢神會員卡，即贈5000元品牌折價券。
大立百貨即日起至10月26日週年慶第一波，化妝品、內睡衣、SPA規劃滿千送百，另外，活動期間持紙本振興券當日消費累計滿5,000元可兌換限量1,000元電子抵用券，還有高雄加碼的高雄券1,000元，送完為止。以數位振興券消費滿額也可憑發票兌換限量電影票。
新光三越高雄三多店週年慶今（7）日登場，今年搭配政府五倍券熱潮，除了週年慶活動期間於全館消費累計滿5,000元送電子贈品禮券500元回饋無上限外，搭配實體振興五倍券單筆消費滿5,000元再送2,500元抵用金（內含500元給力金及2,000元樂FUN金）、消費累計滿5,000元再兌換1,000元高雄券。