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《七騎士》正統續作！網石新RPG《七騎士2》開放事前預約

▲網石全新RPG《七騎士2》即日開放事前預約。（圖／官方提供）
▲網石全新RPG《七騎士2》即日開放事前預約。（圖／官方提供）

記者顏大惟/綜合報導

2021-10-07 17:15:00

網石公司（Netmarble Corporation）今（7）日宣布，原創長青RPG手遊《七騎士》的續作《七騎士2》即日起在全球展開事前預約。慶祝事前預約開跑，網石公司也首度公開遊戲展示影片，向所有期待《七騎士2》的玩家分享。《七騎士2》預計於 2021 年 11 月推出於雙平台推出。

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《七騎士2》是 Netmarble 的代表作 IP 《七騎士》的正統續作。講述降臨之日20年後，以亞依林率領的黎明傭兵團為中心，開始嶄新的故事。在未知少女「碧娜」和「黎明傭兵團」之間發生的一系列事件，他們為了尋找「最後的七騎士」路迪而開始的冒險。

▲黎明傭兵的路奇、陳貞、卡德。（圖／官方提供）
▲黎明傭兵的路奇、陳貞、卡德。（圖／官方提供）
《七騎士2》以 Unreal 4 引擎打造，將《七騎士》特有的故事投入感和技能戰鬥的樂趣透過寫實風格體現出來，讓玩家直接體驗到生動的故事和華麗的戰鬥。並且透過即時操作、運用英雄屬性組合、陣型和寵物制定不同的策略來進行冒險戰鬥。

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從官方最新釋出的影片中可以看到，除了有亞依林、路迪、雷伊潔兒等《七騎士》的經典角色外，《七騎士2》中也有全新登場的原創角色。遊戲上市時將會有共 46 種英雄。 每位英雄都分為萬能型、射手型、攻擊型、防擊型、支援型五種定位，各有自己獨特的主動／被動技能和必殺技。

 

 
《七騎士2》的隊伍由4名英雄及1種寵物組成。在組隊的時候要考慮好位置。並且隨著不同的位置，透過穿戴裝備和技能、潛力、神聖力等的強化，使隊伍成長。不過比起固定的配置隊伍，本作更需要根據遊戲內容和首領變更戰略。 根據不同的首領，會要求像是將壓制型英雄放前面，或一定要安排具有增加抵抗效果的英雄等符合情況的戰略。

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在《七騎士2》中，玩家可以根據戰略改變英雄們的陣型。 陣型中存在支援、守備、暴擊、格擋、恢復、突擊等多種類型，隨著不同的陣型，處於前排、中排、後排的英雄們可以套用各種能力值的增益效果，是展開屬於自己戰略的重要條件。

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此外，除了單一玩家操控 4 名英雄的單人討伐戰外，也有與其他玩家同心協力的「隊伍討伐戰」。隊伍討伐戰中玩家只操控 1 名代表英雄參與戰鬥。討伐戰的難度分為10個階段，登場的首領會需要使用者不間斷需要使用操控和戰略變化，可為玩家增添遊戲的樂趣。

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喜歡 PVP 的玩家也不用擔心，本作的 PVP 分為「一般戰』和「競爭戰」。 一般戰會根據段位上升和排名上升得到獎勵，而競爭戰則可與想要的對手較量，如果獲勝，就會得到特別貨幣「黃寶石」。 該貨幣可在黃寶石商店使用，黃寶石商店提供傳說英雄召喚券、符文、藥水等有價值的道具。 另外，從決鬥場獲得的徽章可以在商店裡交換到有用的道具。

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《七騎士2》即日起玩家就可前往事前預約網站進行預約，便有機會獲得「限量版高級級別騎士布利寵物」等好禮。《七騎士2》預計將在 2021 年 11 月於全球上市。
 

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