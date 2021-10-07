特企／夢時代攜手統一時代百貨　超強週年慶盛大登場

百貨年度盛事即將來臨，夢時代購物中心、統一時代百貨高雄店及台北店於10/7(四)~10/27(三)，將結合集團資源攜手展開2021超強週年慶，南北百貨同步獻出化妝品滿2,000送300、全館滿3,000送400，最高回饋上看21%，五倍券暨高雄券振興加碼方案最高可換得8,200元優惠券，回饋率最高上看21%！首11日(10/7~10/17)指定化妝品及香氛品牌消費滿2,000元送300元、全館指定消費滿3,000元送400元。使用icash Pay或icash2.0支付，於指定店櫃消費滿6,000元再贈400元。緊接於10/18起，再推出化妝品及全館指定消費滿3,000元送300元，支付使用icash Pay或icash2.0，滿額加贈200元。除此之外，全館累計消費滿3,000元還可參加抽獎，有機會將市值逾70萬元的HYUNDAI年度話題限定車款開回家！
百貨週年慶往往是民眾囤貨美妝保養品的絕佳時機，夢時代2021超強週年慶集結美妝、香氛品牌，共推出近百款南部限定特惠組，凡於10/17前，持icash Pay或icash2.0指定美妝消費滿6,000元贈1,300元，買越多越划算。此外，南北百貨再次聯手16大美妝品牌同步推出27組獨家限定優惠，折扣最低45折起，其中還有9款「買一送多」瘋搶組合，如ESTEE LAUDER買1送4穩定肌膚必買水潤發燒組、SHISEIDO買1送6經典夢露超值組等。而3C用品則推出購買指定3C商品單筆滿5,000元送300元，刷華南夢時代聯名卡再加贈100元，同時，還獻出年度超強聯名卡滿額回饋，依據不同消費門檻，分別回饋4-6%的刷卡金，最高回饋7,000元，趁此時購入心中的夢幻3C用品相當超值划算。
為期21日的夢時代2021超強週年慶，另一吸睛亮點是「超級夢想計畫」滿額抽獎活動，消費累計滿3,000元即可參加，將抽出18位幸運兒，送出總價值近佰萬元的精選好禮，其中最大獎為市值逾70萬元的HYUNDAI小休旅「Venue GLC1.6限定版」，讓民眾聰明消費之餘，還有機會將年度話題限定車款開回家！而每檔備受矚目的會員來店禮，今年則與北歐繪本主角「MOOMIN」合作，以日常居家為主題，推出3波段高CP值的溫馨實用限量好物，分別為抱枕毛毯組、硅藻土軟式地墊及多功能摺疊桌，夢時代會員消費滿600元並扣抵6點OPEN POINT點數即可獲得。
夢時代表示，民眾期盼已久的五倍券及高雄券即將上路，自10/8(五)起，凡持紙本五倍券參加夢時代振興總動員活動，即可以5,000元換購7,000元優惠券 (限量3,500份)，其中優惠券組合包含6,000元的電子特別券及1,000元的滿仟抵佰電子優惠券。此外，也有3,000元換購4,000元(限量4,000份)及1,000元換購1,200元(限量5,000份)的門檻選擇，將紙本五倍券放大加碼更優惠。
而五倍券與高雄券上路時間，正值夢時代週年慶，持紙本五倍券，於夢時代指定消費累積滿5,000元即可獲得1,000元高雄券(限量20,000份)。民眾持1,000元高雄券，可再換購1,200元優惠券(包含1,100元電子特別券及100元滿仟抵佰電子優惠券，限量25,000份)，搭配夢時代振興總動員活動中，5,000元換購7,000元優惠券之方案，最高可獲得8,200元之優惠券，在夢時代為期21日的週年慶，讓民眾可更加靈活運用各種支付方式，不僅逛得開心滿意，更買得超值歡喜！