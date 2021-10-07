小港沿海路貨櫃車專用道　賴瑞隆力拼2023年2月提前通車

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賴瑞隆表示，貨櫃車專用道原先預計於後(112)年6月完工，經協調確認各項審議工作流程後，高市府新工處預計於11月將基本設計書提送交通部及行政院公共工程委員會審議，交通部也允諾協調工程會加速於年底完成審議。中央地方共同合作，專用道提前112年2月完工啟用。
高市府新建工程處副處長鄭朝鴻表示，貨櫃車專用道範圍，由沿海三路、沿海二路、中鋼路、大業北路至台機路進入三五貨櫃車管制區，連接新生高架道路，進入國道一號，總長約8.4公里。中央基本設計審議過程中將同步調整細部計畫內容，預計明年2月上網公告招標、4月施工，並以茂大街為界分階段交維及施工。，預計於112年2月完工通車。
賴瑞隆強調，政府大力推動高雄港升級再造、產業轉型升級計畫，也應加速改善交通產業運輸道路及區域交通基礎建設整合建置。貨櫃車專用道於112年完工後，透過車道、路型及號標誌調整，將可有效分流管理大小車。長遠而言，國七環評及整體計畫定案後，也將全力爭取中央計畫經費支持、加速審議及設計發包施作流程，讓大車上國七、汽機車及用路人走台17線，根本改善沿海路交通問題。
另外，針對國道七號環評延宕超過十年，賴瑞榮也持續要求行政院協調各部會加速環評作業流程，預計十月送審書件至環保署續審，以加速後續環評作業及後續用地取得。國道七號高雄路段計畫路廊自南星路起、沿臨海工業區東側往北，經小港、鳳山、大寮、鳥松區後，銜接國道十號，全長約23公里，預計於117年底完工。