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小港沿海路貨櫃車專用道　賴瑞隆力拼2023年2月提前通車

▲為改善小港區沿海日趨惡化的交通問題，立委賴瑞隆今天招開協調會，力拼2023年2月貨櫃車專用道提前通車路。(圖／立委賴瑞隆辦公室堤供）
▲為改善小港區沿海日趨惡化的交通問題，立委賴瑞隆今天招開協調會，力拼2023年2月貨櫃車專用道提前通車路。(圖／立委賴瑞隆辦公室堤供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-10-07 18:06:28

為因應高雄洲際第七貨櫃中心將於112年5月完工營運，高市小港區沿海路交通環境將更加惡化，交通部核定補助14.04億元設置貨櫃車專用道，分流汽機車和重車，立法委員賴瑞隆今(7)日特別邀集相關單位協調，要求中央及地方合作，該專用道可望提前於2023年2月完工通車。

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▲小港區沿海路緊鄰高雄港、工業區，每年超過一千萬個貨櫃車往返，為國內重車流量最大的市區道路，影響周邊道路品質及交通安全。(圖／高市警局小港分局提供）
▲小港區沿海路緊鄰高雄港、工業區，每年超過一千萬個貨櫃車往返，為國內重車流量最大的市區道路，影響周邊道路品質及交通安全。(圖／高市警局小港分局提供）
小港區沿海路緊鄰高雄港、工業區，每年超過一千萬個貨櫃車往返，為國內重車流量最大的市區道路，影響周邊道路品質及交通安全。今天立委賴瑞隆邀集交通部、臺灣港務公司、高雄市政府工務局及交通局等單位召開高雄洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道工程進度協調會，會中，要求中央地方共同合作，加速審議、縮短施工期程並盡早通車。

▲小港沿海路貨櫃車專用道可望於2023年2月提前完工通車。（圖：立委賴瑞隆辦公室提供）
▲小港沿海路貨櫃車專用道可望於2023年2月提前完工通車。（圖：立委賴瑞隆辦公室提供）
賴瑞隆表示，貨櫃車專用道原先預計於後(112)年6月完工，經協調確認各項審議工作流程後，高市府新工處預計於11月將基本設計書提送交通部及行政院公共工程委員會審議，交通部也允諾協調工程會加速於年底完成審議。中央地方共同合作，專用道提前112年2月完工啟用。

高市府新建工程處副處長鄭朝鴻表示，貨櫃車專用道範圍，由沿海三路、沿海二路、中鋼路、大業北路至台機路進入三五貨櫃車管制區，連接新生高架道路，進入國道一號，總長約8.4公里。中央基本設計審議過程中將同步調整細部計畫內容，預計明年2月上網公告招標、4月施工，並以茂大街為界分階段交維及施工。，預計於112年2月完工通車。

賴瑞隆強調，政府大力推動高雄港升級再造、產業轉型升級計畫，也應加速改善交通產業運輸道路及區域交通基礎建設整合建置。貨櫃車專用道於112年完工後，透過車道、路型及號標誌調整，將可有效分流管理大小車。長遠而言，國七環評及整體計畫定案後，也將全力爭取中央計畫經費支持、加速審議及設計發包施作流程，讓大車上國七、汽機車及用路人走台17線，根本改善沿海路交通問題。

另外，針對國道七號環評延宕超過十年，賴瑞榮也持續要求行政院協調各部會加速環評作業流程，預計十月送審書件至環保署續審，以加速後續環評作業及後續用地取得。國道七號高雄路段計畫路廊自南星路起、沿臨海工業區東側往北，經小港、鳳山、大寮、鳥松區後，銜接國道十號，全長約23公里，預計於117年底完工。

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