百貨周年慶開打消費力道回溫　估五倍券再度引爆買氣

▲Global Mall新北中和周年慶首日吸引消費者搶購，首日整體業績預計成長超過兩成。（圖／Global Mall提供）
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▲Global Mall新北中和周年慶首日吸引消費者搶購，首日整體業績預計成長超過兩成。（圖／Global Mall提供）
記者許家禎/台北報導
2021-10-07 18:04:54
振興五倍券周五正式啟用，百貨業者周年慶也搭上五倍券商機列車。新光三越南西店今（7）日周年慶購物人潮回流，為周年慶整體業績打下強心針，預估首波六店今日可望追平去年15億業績，明起期待五倍券再度引爆買氣效益。Global Mall環球購物中心今日周慶首日整體業績預計成長超過兩成，其中又以新北中和、屏東市大型購物中心表現最為亮眼。
新光三越周年慶今日由台北南西店、台中中港店、桃園站前店、嘉義垂楊店、台南中山店及高雄三多店領軍開跑，今日開店前，各店即陸續出現有秩序的排隊人流，在化妝品滿2,000送200、全館滿5,000送500等多重回饋下，今日首見購物人潮回流、買氣回溫景象，預測消費力穩健回溫，首波六店今日可望追平去年15億業績，明起期待五倍券再度引爆買氣效益。
Global Mall新北中和周年慶首日也是人潮滿滿，開店前一小時即有等候民眾，今年周年慶除了祭出史上最高回饋超過50%、高單價家電5折起，更提供多重加碼滿額贈，不僅首日整體業績成長兩成，更帶動客單價呈翻兩倍成長，其中表現亮眼的業種主要在生活家電、化妝品及運動服飾。另外，在生活家電，更有多組消費者等不及使用五倍券，考量到滿額贈回饋份數限量，特別在一開門就來搶購整套家電，從電視機、冰箱及洗衣機等，購買金額高達近20萬元。
統一時代百貨台北店周年慶同樣今日開打，開店前長條人龍塞滿轉運站大門，搶購首日限定優惠組合，包含蘭蔻小黑瓶買一送一組、雅詩蘭黛小棕瓶巨霸容量組、SKII青春發燒組、黛珂保濕美容液典藏組都秒殺。業者表示，今年攜手夢時代推出業界超低門檻、超高回饋活動，化妝品滿2,000送300，搭配icashPay的加碼活動，回饋最高達25%，再加上8號開始啟用的振興五倍券，預估將可帶動周年慶消費熱潮。