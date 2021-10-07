3國學者估中國最快明年秋天攻台　恐爆第三次世界大戰

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自從中國國家主席習近平2012年上台後，對台施壓力道逐漸增加，在2020年派出380架次軍機擾台，而2021年更高達500架次，不但頻擾西南防空識別區，現在更是讓軍機飛近至靠近東沙島的台灣西南空域。共機擾台不僅讓前線再度感受到台海危機緊張，還擴及了台灣境內，甚至引發了國際關注。
澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）資深分析師戴維斯（Malcolm Davis）表示，2024年台灣大選後至2027年中國解放軍「建軍百年」期間，台海將處於戰爭風險高峰期。且在中國近年來脅迫台灣接受「九二共識」，力度不斷增加的情況之下，特別是明年、2024年和2027年，會是需要格外注意的時間點。
在美國川普政府時代擔任白宮國安顧問、退役陸軍中將麥馬斯特（Herbert Raymond McMaster）也表示，中共意識到，台灣在總統蔡英文執政下，防衛能力與彈性逐漸提高。台灣情勢「逐漸進入非常危險的時期」，特別是有必要關注明年北京冬奧結束後的狀況。
不論是戴維斯、麥馬斯特，以及香港浸會大學政治及國際關係學系主任高敬文（Jean-Pierre Cabestan）都表明，明年是中國共產黨第二十次全國代表大會（二十大），也將會是習近平邁向終身執政的里程碑，這個時間點前後，中共最有可能對台灣發動攻擊。而2024年到2027年，也將會是台海遭遇戰爭風險的高峰期。
不過戴維斯進一步指出，假如台海要是爆發戰爭，美國和日本將會馳援台灣，澳洲政府也不可能坐視不管。屆時美、日、澳會一同介入，支援台灣抵抗中共。但戴維斯強調，要是放任中國在印太地區為所欲為的話，將會帶來災難性的後果，且俄羅斯也可能趁機侵襲北約（NATO）東面的前線、波羅的海三國（愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛），進而引發第三次世界大戰。