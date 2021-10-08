北北基桃首長線上合體　重返眷詠年代

北北基桃首都圈4縣市首長7日於線上合體，第二度同框為眷村文化節聯合推廣活動！繼去年由桃園市主辦聯合記者會，共同行銷4縣市眷村文化節後，今年由台北市主辦，因應疫情調整為線上記者會，共同推出「拾眷集章-集章抽好禮」，只要答對即可參加4縣市準備的大禮包抽獎，邀請全國民眾一起參加及前往北北基桃眷村文化園區旅遊，見證眷村文化的保存成果。
生活中心/綜合報導
2021-10-08 10:30:00
4位縣市首長還在快問快答的趣味遊戲裡分享自己印象最深的眷村美食，以及推薦必去眷村景點。其中新北市長侯友宜透露自己最愛牛肉麵，因為第一次吃到牛肉麵就是在眷村，而且以前擔任警察時破案慶功必吃，此外，侯友宜也大力推薦民眾到空軍三重一村一遊。侯友宜表示，新北市今年以「眷詠年代」為主題，配合防疫，虛實整合系列活動，透過線上辦理民歌演唱會、眷村菜教學、復古老照片徵件等推廣活動，讓民眾在家防疫，也能透過線上活動學做菜，跟家人維繫感情。另外也規劃實體活動，包括眷村女力展及崇右科大帶來的眷村音樂劇表演，歡迎大家一起來空軍三重一村，回憶物質缺乏但心靈富足的年代。
侯友宜進一步強調，北北基桃首都圈4縣市除共同推廣眷村文化外，也一同推出許多文化政策，例如街頭藝人從今年開始，只要在北北基桃任一縣市登記取得證照，一證通用四市，就可到北北基桃超過500處場地表演，資料互通，便利許多。也正因北北基桃首都圈生活緊密，最近一年多裡大家齊心抗疫、毫不懈怠。合作不僅止於藝文活動，還有像是交通建設、水利設施、經濟發展等，未來也需要大家一起努力、為北部城市共同建設，創造「城市共好」，讓北北基桃900萬市民朋友生活都能更好！
新北市文化局表示，新北市眷村文化節今年辦理時間從10月10日起至10月31日止，10月10日線上舉辦民歌演唱會，10月23日於光復節當週，在空軍三重一村邀請崇右科大為今年活動量身打造音樂歌舞劇，還有眷村女力展，一探過去眷村的生活樣貌，回憶民國50~60年代，眷村女性們的身影。其他還有相關網路推廣活動，包括眷村料理教學、懷舊老照片徵集等，邀請懷念眷詠年代的大家，一起分享眷村文化的老照片。更多詳情請上「空軍三重一村」網站及臉書粉絲專頁查詢。