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新北歡慶全運會　漁人碼頭舉辦8場煙火活動

▲漁業處說，歡慶全運會，漁人碼頭分別於10月9日、10日、16日、17日、23日、24日、30日及31日，舉辦8場的煙火活動。（圖／新北市漁業處提供）
▲漁業處說，歡慶全運會，漁人碼頭分別於10月9日、10日、16日、17日、23日、24日、30日及31日，舉辦8場的煙火活動。（圖／新北市漁業處提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-10-07 18:16:09

因應10月淡水漁人碼頭煙火活動的大批人潮，新北市漁業處將於10月9日的首場煙火活動起，針對港區周遭加強交通的管制及疏導措施；建議大家搭乘至捷運紅樹林站轉乘淡海輕軌，或至捷運淡水站轉乘紅26路公車前往觀賞煙火，一起享受秋高氣爽的樂團與市集氛圍。

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漁業處處長張麗珍說，漁人碼頭分別於10月9日、10日、16日、17日、23日、24日、30日及31日，舉辦8場的煙火活動，並協調捷運公司及指南客運於重點時段的下午6時至9時，加派輕軌列車及紅26路公車加強疏運；其中，輕軌的部分，原班距每30分鐘1班增為每6至9分1班。

此外，紅26路公車的部分，則由原班距10至15分鐘1班增為每4至7分1班，並將視情況機動增派調整，公車不進入港區，於漁人碼頭第一出入口前的輕軌淡水漁人碼頭公車站上下乘客；小客車自下午2時起取消30分鐘內免費停車優惠，採進場付費，單次90元，下午6時至9時則一律只出不進。

張麗珍指出，本次活動為新北市近期首場大型活動，預期將有相當多的民眾進場觀賞煙火及參加活動，呼籲大家多利用便利的大眾運輸工具前來；值此全運會開幕期間，希望透過漁人碼頭8週璀璨煙火、樂團演出及全新遊具啟用，提供市民朋友及選手一處休閒遊憩的景點，也能帶動碼頭港灣商店經濟。
 

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