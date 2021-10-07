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重陽節慰訪百歲人瑞王德永　陳其邁：讓長輩受到最好照顧

▲重陽節慰訪百歲人瑞王德永，熱愛攝影的他特別在現場幫市長陳其邁拍照，陳其邁也開心地配合。（圖／高市社會局提供）
▲重陽節慰訪百歲人瑞王德永，熱愛攝影的他特別在現場幫市長陳其邁拍照，陳其邁也開心地配合。（圖／高市社會局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-10-07 18:53:58

重陽節將至，高雄市長陳其邁今(7)日前往鳳山區慰訪百歲人瑞王德永，除致贈重陽節禮金1萬元、水果禮盒以及王德永最喜愛的可樂一箱，也代表衛福部致贈滿百歲敬老狀及金鎖片。陳其邁同時也關心健康狀況、生活起居，並與之欣賞王德永自己拍的相本，一同回憶王德永的少年往事。

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▲市長陳其邁在關心王爺爺身體狀況之餘也與王爺爺一同欣賞自己拍的相本，一同回憶王爺爺少年往事。（圖／高市社會局提供）
▲市長陳其邁在關心王德永身體狀況之餘也與他一同欣賞他自己拍的相本。（圖／高市社會局提供）
王德永於民國8年生，現年102歲，育有6子，與妻同住，生活自理、行動自如，經常搭乘公車旅遊，也常騎腳踏車至附近超商購物，最大的興趣是拍照，除了旅遊風景照，還有一本蒐藏他親自拍攝的人像照相本，非常健談開朗，百歲高齡仍精神奕奕，並對生活自信、樂觀。王德永在現場幫市長拍照，展現他對攝影的熱愛。

陳其邁表示，九九重陽節將至，市府每年都會發放敬老金，累計至今年底有49萬人，此外，明年社區關懷據點將達到520處，也逐年達成一個國中學區設置一處日照中心，每一個行政區至少要有一處住宿型長照機構，讓長輩在地養老普及化、社區化，並提升長照社區照護體系量與質的部分，盼長輩能受到最好的照顧。

陳其邁在慰問王德永時也不忘針對長輩疫苗施打的部分表示，高雄市率先採用宇美町式來為長輩服務，並提供計程車接送服務，倘在家無法出門者，也有到宅施打服務，讓風險較高的長輩優先來施打疫苗，以獲得保護力，也讓外地的子女免於擔心。

社會局表示，至今年9月底，高市65歲以上長輩有47萬6,952人，老年人口佔全市人口17.34%，設籍高市百歲人瑞計有376人，其中男性148人、女性228人，最高齡長輩為112歲居住於左營區的任張妹黁及109歲居住於岡山區的朱叔培，社會局皆會派員親贈禮金及關心長輩。

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