重陽節慰訪百歲人瑞王德永 陳其邁：讓長輩受到最好照顧
重陽節將至，高雄市長陳其邁今(7)日前往鳳山區慰訪百歲人瑞王德永，除致贈重陽節禮金1萬元、水果禮盒以及王德永最喜愛的可樂一箱，也代表衛福部致贈滿百歲敬老狀及金鎖片。陳其邁同時也關心健康狀況、生活起居，並與之欣賞王德永自己拍的相本，一同回憶王德永的少年往事。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-07 18:53:58
王德永於民國8年生，現年102歲，育有6子，與妻同住，生活自理、行動自如，經常搭乘公車旅遊，也常騎腳踏車至附近超商購物，最大的興趣是拍照，除了旅遊風景照，還有一本蒐藏他親自拍攝的人像照相本，非常健談開朗，百歲高齡仍精神奕奕，並對生活自信、樂觀。王德永在現場幫市長拍照，展現他對攝影的熱愛。
陳其邁表示，九九重陽節將至，市府每年都會發放敬老金，累計至今年底有49萬人，此外，明年社區關懷據點將達到520處，也逐年達成一個國中學區設置一處日照中心，每一個行政區至少要有一處住宿型長照機構，讓長輩在地養老普及化、社區化，並提升長照社區照護體系量與質的部分，盼長輩能受到最好的照顧。
陳其邁在慰問王德永時也不忘針對長輩疫苗施打的部分表示，高雄市率先採用宇美町式來為長輩服務，並提供計程車接送服務，倘在家無法出門者，也有到宅施打服務，讓風險較高的長輩優先來施打疫苗，以獲得保護力，也讓外地的子女免於擔心。
社會局表示，至今年9月底，高市65歲以上長輩有47萬6,952人，老年人口佔全市人口17.34%，設籍高市百歲人瑞計有376人，其中男性148人、女性228人，最高齡長輩為112歲居住於左營區的任張妹黁及109歲居住於岡山區的朱叔培，社會局皆會派員親贈禮金及關心長輩。