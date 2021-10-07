新北校園用餐免隔板？教育局長張明文：採漸進分階段開放
教育部5日宣布，因應疫情2級警戒，調整高中以下學校防疫規定，用餐不限隔板或1.5公尺間距；新北市政府教育局表示，現階段落實用餐防疫措施仍最為重要，為達到「安全無虞」、「防疫到位」的標準，將採漸進開放方式，函請學校分階段開放用餐免使用隔板。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-07 18:46:53
教育局長張明文指出，今（7）日邀各科室代表、校長協會、家長協會、教師會，及九大分區校長代表召開防疫會議，蒐集意見及討論學生用餐不強制使用隔板的議題；決議基於達到「安全無虞」、「防疫到位」的標準下，每餐固定分菜人員，用餐時不交談、不共食、不分菜、不併桌、不嬉戲，及不共用餐具。
張明文提醒，學生用餐前後以肥皂洗手，並維持用餐環境通風良好，用餐完畢落實桌面清潔及消毒，分菜人員需佩戴口罩、髮帽及手套，其餘人員於打菜時不交談、不嬉戲，並保持社交距離；校內美食街及商店，應遵守「餐飲業防疫管理措施」及「餐飲業防疫指引」規定辦理。
張明文說，第一階段優先開放可保持1.5公尺社交距離的學校，可免使用隔板，例如班級人數較少的偏鄉學校，並提醒應尊重個別家長、學生使用隔板的需求；教育局將確認各校用餐防疫措施的落實情形，再決定漸進開放第二階段學校免使用隔板的時間，並依照疫情狀況滾動修正。