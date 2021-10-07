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《魷魚遊戲》紅！韓大使：中國逾60網站盜播　韓團籲嚴懲

▲Netflix上熱播韓劇《魷魚遊戲》受全球矚目，討論熱潮延燒。（圖／Netflix提供）
▲Netflix上熱播韓劇《魷魚遊戲》受全球矚目，討論熱潮延燒。（圖／Netflix提供）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-07 18:46:17

近來在Netflix上熱播的韓國影集《魷魚遊戲》受到全球矚目，更造成討論熱議。《魷魚遊戲》在全球190個國家上線，不過沒有Netflix的中國理應無法觀賞，卻仍然掀起《魷魚遊戲》風潮。韓國駐中國大使張夏成揭露原因，目前中國境內有60多個非法網站盜播《魷魚遊戲》。韓國民間團體「韓國之友」（VANK）更在聯署網站發文，要求中國政府進行嚴厲懲治。

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根據《韓聯社》報導，即使Netflix未進軍中國市場，許多影劇也都因為「限韓令」被限播。韓國駐中國大使張夏成6日時表示，目前中國有60多個非法網站盜播《魷魚遊戲》。

VANK7日時在全球最大請願網站「Change.org」上發文，要求中國政府嚴厲懲治部分非法網站盜播《魷魚遊戲》的行為。

VANK指出，近5年來，不少中國網站非法播放韓國影視作品，但是中國政府卻未及時制定版權保護政策。為此呼籲中方依據韓中自貿易協定等相關規定採取有效措施，杜絕反覆發生的侵權行為。VANK更進一步呼籲中國國家版權局和公安部門，就盜播海外影視作品的網站展開調查，要求立即停止侵權行為並對侵權者進行嚴懲。

目前《魷魚遊戲》已經登上83個國家的Netflix排行榜榜首，也讓盜版現象四起，香港《經濟日報》日前報導，在淘寶輸入「魷魚遊戲」，就會出現大量相關結果，其中綠色的運動外套是熱門商品，價錢由49至199人民幣（約台幣213元至863）不等，還可以讓買家選擇號碼，有店鋪月銷量超過2000件。

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