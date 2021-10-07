小禎見炎亞綸奪金鐘不眼紅　戲稱胡瓜該有人接班

健身有成的小禎，今（7）日出席「2021臺北時裝週SS22」開幕秀，以黝黑健康的肌膚，搭配服裝師設計的「曇花一現」咖啡色禮服亮相，顯得健康有活力，在秀場巧遇金鐘獎得主炎亞綸，由於爸爸在同獎項落敗，被問會不會替爸爸胡瓜抱不平？她笑說不會啦，「我爸都是老江湖了，我覺得他會很開心，有人可以接班，講真的，他們那一代也累了」，不過，她認為胡瓜閒不下來，應該不會像吳宗憲考慮退休，小禎也認為爸爸繼續主持，是最好預防老人癡呆的方式。





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▲小禎以健康活力的肌膚，搭配曇花禮服配色恰到好處。（圖／文化部提供）

▲小禎（左）透露女兒小時候很喜歡炎亞綸。（圖／江芷稜 攝影）

小禎瘦身後身材精實，還刻意仿曬曬黑，每天在IG貼出健身影片，相當勵志。她說自己血管很明顯，如果皮膚太白，看起來會顯病態，所以刻意曬黑，展現健康活力，每週都要固定曬燈、去海邊迎向陽光，還開玩笑說「冰塊腹肌」是拿網子曬出來的。





▲小禎健身有成，纖細雙腳被稱鉛筆腿。（圖／翻攝小禎FB）

▲小禎多年未走秀，重回伸展台上心情緊張。（圖／翻攝小禎FB）