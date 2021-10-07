名家論壇》錢震宇／全民刪Q人人有責

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前兩天陳柏惟肇事逃逸的黑歷史被翻出來，結果民進黨委員紛紛在臉書支持刷一波加油，力挺到底，還說陳柏惟早年家境沒有很好「不像顏寬恒不用工作」。
民進黨還說「如果陳柏惟當年是夜店玩到早上，導致肇事逃逸，那就沒話說，應該被譴責，但陳柏惟是工作到早上，一個年輕人剛出社會，無家產的人很辛苦。」
那我們就來聊聊，陳柏惟到底有多辛苦。
根據新聞資料，我們已經知道他26歲的時候有一台車可以開，而且可以肇事逃逸，把受害人撞到腦出血，隔了一年才跟家屬和解，花了40萬換不要被關，我相信這是他人生谷底的時刻。
中間陳柏惟有做了甚麼工作我們不知道，只知道他去大陸工作過一段時間，他之前也一直避而不談。一直到6年後，32歲的時候，2017年陳柏惟參選高雄三民區的議員，可惜落敗，他參選花了多少錢我們不知道。
但根據「2019立委候選人財產申報」，以及「監察院財產申報」與天下雜誌報導顯示，陳柏惟在2019年參選立委的時候，他只有一台汽車，沒有現金，他在2016年買了一間在高雄五塊厝的房子，市值177萬台幣，可是「隔一年」漲到500萬。
立法委員的法定薪資是19萬500元，加上1.5個月的年終，年收入是257萬1750元，可是在2020年4月28立法院第一次財產申報的時候，他的現金存款已經有441萬了，比法定薪資還高，更沒有背負房貸，好奇怪這是哪裡來的？
陳柏惟35歲變成「有車有房當立委」的人生勝利組，這就是民進黨重新定義的「無家產很辛苦的年輕人」。
陳柏惟必須要說清楚，為什麼去了中國工作以後就有錢可以參選?為什麼擔任立委的第一年，才做沒幾個月，存款就從0元暴增到441萬。要怎麼做才可以不用負債，擁有一間高雄市的房子?
陳柏惟真的是民進黨說的「無家產辛苦的年輕人」，還是低調的含著金湯匙出生的紈褲子弟?還是整天去打他口中的快打旋風電玩，就會有錢拿的人？
面對罷免，陳柏惟不要只會推給顏寬恆跟國民黨，也不要再哭了，像個男人吧！除了「肇事逃逸」以外，陳柏惟恐怕還有更多大家不知道的小秘密，都必須要說清楚。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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