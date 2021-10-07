中市「藝點通」LINE@上線 19家文化館舍資訊「藝」把罩

台中市文化局串聯19間博物館及地方文化館，首創「藝點通LINE@」服務今日上線，民眾加入會員，透過手機就能隨時掌握文化館舍的好康與活動訊息，真的「藝」點就通。現在加入會員還可獲贈500點數，兌換限量2022年「文化曆」。此外，前往相關館舍實體消費或參加活動，可集點換超值好禮，體驗各類文化館舍不一樣魅力。





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文化局今（7）日於台中市眷村文物館舉辦「藝點通LINE@」上線宣告活動，局長陳佳君表示，「藝點通」標誌設計，是以博物館英文MUSEUM的「M」為代表，結合數位標誌「@」，並加入台中的「中」字意象；此外，運用LINE@作為平台媒介，打造「藝點通LINE@」平台，民眾只要加入會員，就可以獲得台中地方文化館舍的各項活動及表演資訊。





▲台中市文化局首創「藝點通」LINE@」，串聯全市文化館舍資訊藝把罩。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.7)

陳局長指出，此次加入的19間館舍，同時也是2021台中購物節的特約商店，民眾到館消費都能獲得購物節抽獎機會，希望透過科技與在地文化產業連結，搭配振興五倍券，共同提升台中文化經濟。





「藝點通LINE@」串聯館舍包括網紅打卡熱點梧棲文化出張所、即將開幕的一德洋樓、文青最愛的台中文學館、台中刑務所演武場、台中市眷村文物館，適





合親子出遊的寶熊漁樂碼頭、台灣味噌釀造文化館、全安堂太陽餅博物館等19間公私立文化館舍，各具不同特色與風情，值得一一探訪。





文化局表示，透過「藝點通LINE@」讓19間文化館舍分享資源並共同行銷，民眾也可透過手機隨時掌握文化館舍各項活動資訊，每月還有主題活動，並舉辦線上館舍知識搶答，與民眾趣味互動。此外，旅客也可透過LINE@平台連結至線上地圖，探索台中市博物館與地方文化館舍的行程建議與特色介紹，輕鬆規劃台中文化小旅行，歡迎點選網址( https://lin.ee/UK78HdY )加入會員享好康。





















