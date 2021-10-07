雞排妹突貼「合約終止通知」 喊話龍龍：會爆出所有內幕
脫口秀演員龍龍指控老K霸凌事件仍在延燒，博恩、賀瓏等人也捲入風波，龍龍昨（6）日晚間再度發聲，錄製11分鐘影片只求老K一個道歉，而老K則認為已經隱忍龍龍傷害喜劇圈已久，是時候該出來拆穿。對此，與龍龍同個經紀人的雞排妹突然貼出龍龍的「合約終止通知」，透露昨天下午已有聯繫對方，希望她能適可而止，不然就會爆出內幕。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-07 20:40:52｜2021-10-07 21:17:07
雞排妹在臉書上對龍龍喊話：「如果妳再做出傷害公司的行為，我會說出所有內幕。博恩揮淚斬馬謖，我開直播家純屠龍記，不要覺得我做不到，今天妳傳到團隊群組的那些訊息，真的讓我非常失望，妳利用了公司所有人對妳的信任與善良。」並預告9點30分會開直播。
雞排妹貼文曝光後，讓網友們相當震驚，同時引來熱議：「還以為要落幕了」、「情況從糟糕變成難以理解了」、「原來簽了還沒3個月就上演這齣戲」、「這個反轉真的意想不到」、「風向不對趕緊切割」。
※【NOWnews 今日新聞
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