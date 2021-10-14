自然融合國際級豪宅　遠雄「琢蘊」打造市心綠海方舟

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為了打造獨一無二的自然系豪宅，遠雄琢蘊力邀自然系建築大師-蘇喻哲和頂級豪宅首席設計師-王勝正規劃設計，強強聯手打造出超越以往的作品，將「自然有機」與「極致工藝」完美結合， 與自然共生，但同時保留豪宅的舒適性和享受性。
遠雄房地產行銷副總許文宗表示，不同於一般豪宅百坪的大坪數，遠雄琢蘊規劃45 坪、55 坪、65 坪，3至4房的房型，共322戶；地上30層、地下3層；380個全平面車位。每坪開價39萬元到49萬元，總價2000至3000萬元，總銷75億元。豪宅規格換屋總價，鎖定醫師、律師、會計師和白領高階等換屋客層。
「市心唯一綠海方舟！」 2155坪基地，用了超過1000坪的土地來造林，設計上規劃風的動線、水的區域、樹的位置，將房子蓋在森林之上。32%超低建蔽，臨平等路退縮12.6米，而為了讓建築與森林完美融合，罕見的設計出環繞社區的空中步道，讓居住者可以體驗行走在森林中，感受四季變幻的各種感動；更以特殊工法打造微反射立面，讓建築體映照藍天綠地、融入流動的風光樹影，每一刻都獨一無二。
遠雄琢蘊獨家創造了「會呼吸的地下室」，運用連續壁與建築內牆0至8公尺的間距，將自然的光線與新鮮的空氣帶入地下3樓；打造微氣候生態池，透過回收系統妥善保存，創造澆灌、休憩功能，並能調節氣候、復育生態環境；在地特有的「高雄厝」設計，景觀陽台一戶一景。
國際級毫宅對於「自然景觀」的要求極為重視。像是紐約中央公園周圍是全球豪宅含金量最高區域、英國海德公園旁坐落世界最貴豪宅海德公園1號；雪梨港景觀優美的雙灣區也有國際馳名的海灣豪宅。而「遠雄琢蘊」在綠軸核心科工特區打造「市心唯一綠海方舟」與亞洲新灣區「陸地上的郵輪城堡」遠雄THE ONE相對應，雙地標建築顯眼又高貴。
「遠雄琢蘊」
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