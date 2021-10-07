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老K澄清用「地獄哏」炒作！道歉白冰冰：感謝前輩諒解

▲老K（左）道歉白冰冰（右）。（圖／老K YouTube、白冰冰臉書）
▲老K（左）道歉白冰冰（右）。（圖／老K YouTube、白冰冰臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-10-07 21:11:22｜2021-10-07 21:23:20

脫口秀演員龍龍指控老K霸凌事件仍在延燒，博恩、賀瓏等人也捲入風波，龍龍昨（6）日晚間再度發聲，錄製11分鐘影片只求老K一個道歉，而老K則認為已經隱忍龍龍傷害喜劇圈已久，是時候該出來拆穿。另外，老K也曾在演出時拿白冰冰女兒白曉燕的命案當作「地獄哏」大開玩笑，對此，他撇輿論撻罰，表示與其爭一個「道歉」，不如花時間讓大家了解地獄哏，選擇透過直播和大家一起分享心路歷程。

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▲龍龍要求老K道歉。（圖／龍龍臉書）
▲龍龍要求老K道歉。（圖／龍龍臉書）
老K開頭先表示今天沒有什麼爆點，今天只會分享地獄哏的看法，也知道雞排妹等等要直播，但是今天沒有要再次回應事件內容，就算有網友留言也不會回答。

對於白曉燕的地獄哏笑話，老K坦言可以接受大家的公評，至於讓白冰冰再次受傷，他深感抱歉，並感謝前輩的諒解，最後也強調自己並沒有要把地獄哏當作新聞炒作。

▲老K（左上）開直播分享地獄哏。（圖／老K YouTube）
▲老K（左上）開直播分享地獄哏。（圖／老K YouTube）
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