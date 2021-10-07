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賈伯斯逝世10年！郭台銘曬「珍貴名片」追憶：他改變世界

▲美國時間10月5日正是蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）逝世10週年的日子，而鴻海集團創辦人郭台銘於今（7）日也在臉書發文緬懷對方，更曬出賈伯斯親筆簽名的珍貴名片。（圖／翻攝郭台銘臉書）
▲美國時間10月5日正是蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）逝世10週年的日子，而鴻海集團創辦人郭台銘於今（7）日也在臉書發文緬懷對方，更曬出賈伯斯親筆簽名的珍貴名片。（圖／翻攝郭台銘臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-10-07 21:19:45｜2021-10-07 21:21:37

美國時間10月5日正是蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）逝世10周年的日子，而鴻海集團創辦人郭台銘於今（7）日也在臉書發文緬懷，分享自身與其認識的過往，更曬出賈伯斯親筆簽名的珍貴名片，表示「Steve對科技應用的突破與創新，改變了世界」。

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郭台銘今（7）日於臉書上指出，大約在2004年間因研發iPhone而與Steve Jobs接觸，「許多人說他難相處，我認為他是行事嚴謹，要求極高，但他願意給試錯的機會，一向就事論事，所以在我的感受上，Steve為人和藹可親並不難相處，而且以身作則。」

郭台銘表示，2006年因為慶功Steve曾請團隊一起吃飯，「我向Steve要一張名片，他笑說平常沒有給人名片的，但還是給了我一張還簽了他的名字，懷念和Steve工作的那些年，他的創新能力無人能及，他的工作態度無人能比」。

▲郭台銘曬出賈伯斯親筆簽名的珍貴名片。（圖／翻攝郭台銘臉書）
▲郭台銘曬出賈伯斯親筆簽名的珍貴名片。（圖／翻攝郭台銘臉書）
郭台銘坦言，Steve曾說「要把每一天都當做人生的最後一天來過」，而這句話他也說到做到，「換了肝後，他仍然堅持每天到公司工作，直至2011/09/03才被醫生要求必須住進醫院，沒多久，10/5就離開大家，留給世人難以超越的成就」。

郭台銘說，Steve對科技應用的突破與創新，改變了世界，當年他有機緣參與Steve的葬禮，送他最後一程，「在他逝世十週年後的今天，我仍然十分懷念他，Steve Jobs不僅令我景仰，他求精求變，不到最後一刻不放棄的人生，也激勵著我不斷向前。」（編輯：陳雅雲）

▲郭台銘臉書全文。（圖／翻攝郭台銘臉書）
▲郭台銘臉書全文。（圖／翻攝郭台銘臉書）

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