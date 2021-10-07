科技防疫！漢王洲際飯店重開幕

新冠肺炎疫情今年5月間大爆發，高雄漢王洲際飯店為求安全，公告自主休業，迄今已逾4個月，沒營業沒收入，但此期間，霸氣總裁林富男照顧60多名員工，撐過疫情低潮，今(7)日召開記者會宣布擁有防疫利器，要以最安全的環境重開幕服務旅客。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-07 21:18:34
高雄漢王洲際飯店總裁林富男堅決不做防疫旅館，是因為深怕第一線員工曝險高及影響週邊鄰居、崛江商圈與駁二特區。更於5月間公告實施自主休息，林富男說，歇業期間，飯店員工照常支薪，沒想到疫情會拖延這麼久，4個月下來光收入就減少近3千萬元。
因應疫情趨緩及各項防疫措施鬆綁，以及國慶焰火、五倍券、高雄券及國旅券等振興活動，再加上疫情期間林富男經醫界介紹，找到馗鼎奈米科技公司所研發的「氧殺菌」可以在每間客房有效的抗菌滅毒兼除臭，具備保護住客及員工安全的功能。因此，决定於10月7日，邀請資深員工回飯店剪綵，共同點亮高雄，讓漢王重開幕。
林富男表示，飯店與馗鼎奈米科技公司簽約，即日起全方位殺毒滅菌除臭，整個場域如餐廳客廳套房公共空間等，都能全方位受到「鈦親淨」的保護；另外，於漢王飯店197間房間加裝「大氣電漿抑菌空氣循環機」，相信這項產品可以保證「顧客安心、員工放心、老闆開心」，在這三個原則下，才敢正式宣布漢王重開幕放心接待客人。