經紀人跪求停止！雞排妹直播開轟龍龍「無數次背叛」

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雞排妹直言龍龍太高估自己，以為可以騙過全世界，利用公司的善良達成她的目的，康姐坦言當時接到龍龍的求救電話後，非常想要幫她，也親自聯絡博恩，要求老K道歉。雞排妹也坦言起初會心疼龍龍被言語霸凌，不過由於對方「屢勸不聽」，持續對其他人開戰，才會選擇開直播揭開內幕。
雞排妹透露是龍龍主動要求康姐上專訪指控老K，也答應公司與薩泰爾公司的私人恩怨會盡快落幕，沒想到龍龍卻違約，選擇發文開戰呱吉、對網友酸言酸語，讓雞排妹與康姐相當傻眼，事後康姐仍選擇諒解，希望龍龍可以不要再挑起任何戰火，不過龍龍卻沒有因此罷休，直接懶理康姐，隨後甚至要求康姐幫她拍影片，想要繼續帶風向。
康姐坦言自己接了不少電話，公司也擔心龍龍半夜會突然發文，希望她不要再鑽牛角尖、放下輿論往前走。龍龍不斷給予公司承諾會停止戰火，公司方面也認為已經盡力保護龍龍，但是康姐依舊接到不少龍龍粉絲的怒罵電話，對於龍龍無數次的背叛，雞排妹看不下去，怒罵她利用公司資源，來達到自己的任性，不敢和大眾與支持者表明「專訪是自己主動要求的」，直言所有故事的背後，都是她「自導自演」。
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