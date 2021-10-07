C-LAB未來媒體藝術節　虛實並進想像未來

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美國藝術家比爾．波斯特和 丹尼爾．豪的《太數據：名人臉》透過深偽技術的影片，以名人之姿散佈刻意植入的資訊；本展與香港「微波國際新媒體藝術節」共製的《線上爬》，以NFT買賣訊息為標的，反思去中心、反威權控制的區塊鏈與數位貨幣逐漸發展出全新數位創作的買賣機制，究竟是未來新契機或被資本吞噬？
儘管現下令人不安，美國另類搖滾樂團Battles在《蜜糖足》卻大膽模擬另一種未來：勇敢的宇宙機器人與肆虐地球的病毒大戰，徹底打敗Covid-19；臺灣藝術家黃裕雄將其生活軌跡與聲音，透過「機器學習」轉譯為美麗圖像，在程式編寫的視野中發現當下不如我們想像地悲觀，想像力也許是面對世界動盪的樂觀法門，擁抱安身的機會。
未來也常借鏡或重複過去，許家維、張碩尹、鄭先喻的《等晶播種》探訪雲林虎尾糖廠，以糖為3D列印的原料，以當代視角爬梳日治時期製糖業在臺發展，並改編當時的布袋戲皇民劇，搭配展場的機械手臂營造劇場體驗，呼應未來是立基於過去；俄羅斯藝術團體「AES+F」的《顛倒世界》，靈感源自16世紀版畫傳統，描繪世界各種位階的顛倒，男女互換性別裝扮、豬剖開屠夫肚子、乞丐施捨富人，中世紀的荒誕想像距離現實也許並不遙遠。
C-LAB科技媒體實驗平台的「FUTURE VISION LAB」今年再度登場，以未來視覺展演計畫「FUTURE VISION LAB 2021」與大展串連，由計畫主持人蔡奇宏策劃製作，除了邀件與自製節目；今年也公開徵求具實驗性的跨域作品，將重現巨大穹頂的全沉浸式影音體驗空間，呈現音像、音樂、手繪動畫，乃至劇場等多類型創作，結合跨界與沉浸投影技術，打破媒材限制，突破創作與技術的既有想像。
C-LAB首度推出的線上平台「Unzip C-LAB：展演匯流站」，也在這次展覽提供線上觀看作品的更多可能性，希望對未來媒體藝術節有興趣的觀眾，能透過這個展演匯流站，「解壓縮」更多有趣的作品；從線上與實體同步感受這個指向未來的藝術節，是否正呼應你心中對未來渴望與勾勒的願景。
展覽同步舉辦「Processing臺灣國際社群日」、「TouchDesigner新媒體互動集線器」和「Playaround工作坊：回顧與展望」三大系列活動，從思考並創造程式與人和社會的關係出發，透過工作坊、講座及論壇的實作與討論，讓大眾除「解讀」程式，也能走進「編寫」的過程，讓過去位於兩端的「編寫」與「解讀」成為可被理解、甚至可被對調的雙向關係，期待引領大眾進入編碼世界，共同思考未來媒體的可能性，工作坊的部分成果，也將在展覽中公開發表。