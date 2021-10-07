黃秋生年底台灣唱跨年　嘆隔離像坐牢「快瘋了」

公視影集《四樓的天堂》今（7）日舉辦記者會，飾演男主角的香港影帝黃秋生，稱讚跟台灣團隊合作很舒服，年底還會加入跨年演唱會，大展歌喉唱兩首歌，不過因疫情關係，往返都需隔離，已經成了隔離專業戶，「感覺像坐牢一樣，可是香港人習慣了坐牢」，在飯店時運動健身，悟出了一種道理，動得愈快時感覺時間變慢，動得愈慢感覺時間愈快，害怕越來越接近死亡，感覺自己快瘋了！





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▲范少勳（右）和黃秋生在劇裡以師徒互稱，私下也會向前輩學習演戲技巧。（圖／記者王嘉鴻攝）

黃秋生資歷深、氣場強，對戲演員都會皮繃緊，互相鼓勵，在劇裡以師徒互稱的范少勳說，在他身上學到很多，連演戲的呼吸、感受、觀察都會寫成筆記，感謝導演陳芯宜第一場戲安排在戶外騎機車，拉近彼此距離。黃秋生反爆料說，「緊張的是我，幸運的是我，沒有被你甩出去，一直說看前面，是真的擔心，不知道要騎去哪裡！」





黃秋生在劇中擔任推拿師，不過，私下個性害羞，不愛被人碰觸，按摩的人常是大嬸，「漂亮的不會按，會按錯地方，乾脆不用按」，這次劇裡得觸摸10個演員軀體，都盡量小心翼翼，怕用力過猛，影響謝盈萱必須觸碰內心深處拉扯的情緒。接觸久了氣氛變輕鬆，彼此會開玩笑，謝盈萱則透露影帝也有幼稚一面，有次她把書放在桌上，結果沒過多久就不見了，被黃秋生偷偷藏起來，黃笑說「你這麼記仇！」





▲《四樓的天堂》本週開播，劇情主打療癒觀眾身心。（圖／記者王嘉鴻攝）

該劇將於9日起、每週六晚上9時在公視首播，10時在公視+、MOD、Hami video播出；Netflix（台灣）每週日晚上6時上架；myVideo、LINE TV 隔週六晚間6時上架。



