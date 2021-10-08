樂團巡演高雄登場 「留聲機」飆唱帶樂迷體驗多元曲風
隨著疫情趨緩，部分防疫措施鬆綁，久違的表演活動也重新回歸。「留聲機樂團」今年3月時發行第一張原創EP，隔月再推出首支MV「永晝永夜」，因為疫情爆發原預計6月舉辦巡演被迫延期，微解封後的巡演10月9日將在高雄登場，期盼帶給樂迷們更寬廣的音樂世界。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-08 00:01:06
「留聲機樂團」2018年成立，由主唱兼吉他手劉亭佳Sophia、電吉他英廷、貝斯昌哥、鼓手阿咪組成，創作靈感取於真實生活中的酸甜苦辣，多以流行、迷幻、搖滾樂為主要曲風，擅用華麗的空間系原素。
樂團每位團員們來自不同的背景，因為喜愛音樂相聚，以誠懇親切的融合元素、生活化而坦率幽默的詞意、血液中的音樂天賦散發著純粹激情的音符。主唱劉亭佳Sophia創作出許多貼近人心的歌曲，用細膩、溫柔的筆觸寫出觸動人心的歌詞，以簡單的吉他和弦譜出讓大家能情感共鳴的音樂。
「留聲機樂團」除了發行原創EP、推出MV「永晝永夜」，也積極報名樂團徵選，4月獲選參與第一場屏東獨立音樂祭，一步一腳印走過來，毅然決然堅持創作音樂的夢想。EP巡迴場—高雄站10月9日晚上9點半在高雄「隨興玩樂 Plug&Play」，共演嘉賓邀請到AROB樂團，AROB樂團的歌沒有名字，沒有歌詞，沒有故事，僅有音樂本身，以及你的判讀。