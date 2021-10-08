名家論壇》黃創夏／朱立倫會不會「首戰即終戰」？

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「1023罷免陳柏維」到「1218四大公投」，這些早在朱立倫参與黨主席選舉之前就已經排定的戰役，朱立倫其實也是沒得選擇，只有投入戰鬥，看看是否可以把形同雞肋的「危機」，變成是戰功立威的「轉機」？
然而，若是沒有做好準備、欠缺明確目標，可要當心會「轉機變成危機」，那就會有「首戰即終戰」的慘劇了。
什麼叫做「逆勢仰攻」的以弱擊強之主帥親征？
致勝的關鍵，就是主帥能夠明確指出「單一」、「具體」、「核心」的目標，將居於弱勢和少數的戰力背水一戰，全力以赴、單點突破。
例如，日本戰國時代，兩大軍神織田信長和上杉謙信在「桶狹間之戰」與第四次「川中島之戰」，面對的都是居於絕對優勢的今川義元和武田信玄，織田信長和上杉謙信都只有一個單一明確的指令：「目標就是義元（信玄）的頭，其他都不重要！」
朱立倫既然已經主帥親征，實在不該去扯那一些交給小弟和小妹們就可以的出席率、提案率等等細節，朱立倫身為主帥，其實只需有一個指令，就是「目標是給綠營一個教訓，其他都不重要！」
結果朱立倫沒事找事、扯東扯西，當然會被在話語權上戰技嫻熟的綠營立刻挑出毛病，一波又一波的反覆衝殺，就可能讓好不容易有重新集結徵兆的藍軍陣腳大亂！
其次，朱立倫犯的第二個錯誤是「搞不清楚情況」！
不論是「罷免陳柏惟」或是「四大公投」，都已經是江啟臣時代躁動和盲動留下來的爛攤子，但是法定程序早就走完，也不可能撤案，就是非戰不可。
此時此刻就是「全力作戰」，沒得選擇也無法選擇，所以根本不需要什麼四維八德的理由，就只有號召藍營擊節對抗綠軍，實在不需要朱立倫還在當什麼「教授」，想要扯出一些理由，要說明「為誰而戰、為何而戰？」這樣子只有畫蛇添足，而且枝蕪龐雜，更容易犯錯和被鑽空子！
事實上，朱立倫恐怕真的還沒有「回魂」，大概是真的被張亞中打到昏了，從勝選到上任，都沒有掌握到自己最大的優勢：「親美」！實在可惜。
務實地說，朱立倫想要表達還有能力和中南海進行對話，其實並非錯誤，就算是冷戰時代生死仇敵之美國和蘇聯，都有熱線！就算是現在你死我活的美國和中國，也會嘗試持續對話，朱立倫能夠有辦法和中南海對話，持平地說，確實在謹慎運作下，可以變成是國民黨的優勢！
但是朱立倫可能已經忘掉了，從韓戰之後的蔣中正、蔣經國到李登輝，這些國民黨上一代領袖所流傳下來最重要的心法：「從台北到北京，最安全也是最近的距離，只有經過華盛頓！」
所以，先和美國有交情、一切都要讓美國先知情，很重要！
在國民黨現在殘存的人物當中，正如《維基解密》所透露，朱立倫恐怕是碩果僅存，可以得到美國信任的藍營人物，而從2015年的短暫中國行，朱立倫應該也知道，習近平根本不信任他！
既然如此，朱立倫要避免被「扣帽子、定調」，此時此刻，更該努力和AIT建立聯繫，甚至可以「耍賴」，解說「四大公投」中的「反萊豬」早就在前任時已經成案，無可奈何，但朱立倫已經設法轉化是「倒閣公投」，這種涉及內政的理由，AIT恐怕也不好再說三道四了。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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