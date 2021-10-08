「龍龍之亂」大逆轉　網友讚博恩先知：幫老K留後路

脫口秀女星龍龍指控被「薩泰爾」班底老K言語霸凌，原先力挺她的鄭家純（雞排妹）昨（7日）態度反轉，與經紀人康姐開直播怒揭龍龍說謊、自走砲、假哭，且引爆點「前男友事件」竟是對方「記錯了」，對於風向大逆轉，老K深夜也發文吐心聲，至於原先持觀望態度的網友則大讚博恩是先知，預先留給老K後路。
娛樂中心／綜合報導
2021-10-08 09:32:25｜2021-10-08 09:45:56
鄭家純直播結束不久，老K在臉書寫下：「很多人猜我現在心情一定很開心，其實滿平靜的。」對於因為他不向龍龍道歉，而在鏡頭前痛哭的老闆博恩，老K說：「我看到有一些人轉去罵博恩沒擔當，拜託！他從頭到尾都是這次事件無辜的受害者好嗎？」
老K也強調，無論未來如何，「曾博恩跟賀瓏永遠是我喜劇路上最好的兩個兄弟，我深信他們也是這樣想的」，要外界不用企圖分化他們。
貼文一出，網友在底下狂刷留言：「一個180度大甩尾，曲折度直線飆到頂端」、「老K真男人，還好你沒為了道歉而亂道歉」、「期待老K滿血復活」、「無限期留職停薪，感覺博恩根本就是先知，還特地留一手」、「來跟你道歉...對不起當初誤會你了」！（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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