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內幕／秀國際實力！朱立倫收各國賀電　其中還有總理口諭

▲國民黨主席朱立倫當選後收到來自各國的賀電，其中還有總理口諭，顯見與外國層峰的交情。（圖／資料照片）
▲國民黨主席朱立倫當選後收到來自各國的賀電，其中還有總理口諭，顯見與外國層峰的交情。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-10-08 09:46:09

國民黨主席朱立倫9月25日勝出回鍋黨魁，旋即收到來自各國的賀電，除來自中共領導人習近平的賀電外，美國、日本、歐盟、新加坡等國也都表示祝賀，其中，還有某國的賀電上有領導人的口諭，熟悉外交事務的黨內人士直言，這代表該國層峰與朱立倫有私交，是非常重量級的重視，也展現了朱的國際實力。

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國民黨自2020年總統、立委選戰大敗後，跌入谷底，國民黨不但與中國失去對口管道，兩岸斷線，在國際上也少有話語權，不少與美國友好的藍營人士都很擔憂，華府目前只剩下民進黨的聲音。

朱立倫此次當選國民黨主席，雖然得票率並不高，被稱為「弱勢主席」，不過，從各國給的賀電來看，仍能顯見國際對朱立倫、國民黨的重視，有黨內人士稱，國民黨在國際上終於又變回一個重要的在野黨。

先是中共在9月25日開票後的隔日，就派發賀電給國民黨，由於上一任黨主席江啟臣接任黨魁時，中共首度未發賀電給國民黨，這一次外界原本也擔憂，朱立倫主張「求同尊異」的兩岸論述，不被中共接納，不過，中共最終仍然維繫了發賀電的傳統，恭喜朱立倫當選黨魁。

不只是中共，美國、日本、歐盟、新加坡等國也都發出賀電，知情人士更說，其中有一份賀電還有領導人的口諭，顯見該國對朱立倫的重視。

▲國民黨主席朱立倫在黨主席選戰中勝出，歐盟派發賀電祝賀。（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席朱立倫在黨主席選戰中勝出，歐盟派發賀電祝賀。（圖／國民黨提供）
熟悉外交事務的黨內人士指出，以外交禮節來說，賀電通常由大使全權主導，因為大使就代表總統、國家，等同於國家的祝賀，但若有領導人的口諭，那就代表領導人跟朱立倫的私交非常好，也是非常重量級的祝福。

該人士說，黨主席選舉是在週六，外國週末都不上班，這一次各國週一一上班就紛紛派發賀電，以很快的速度傳遞祝福，也代表國際對國民黨的重新重視。

朱立倫日前宣示，就任後將恢復兩岸交流，也會加強對美關係，要設立駐美代表處，近日也在積極籌備，已展現國際實力的朱立倫，未來能否讓國民黨重掌話語權，各界都在關注。

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