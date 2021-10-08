國慶焰火最佳觀賞點　轉乘後步行平均僅需十分鐘

暌違 21 年後的國慶焰火於本週日 (10) 日將重返高雄，高雄市長陳其邁今（ 8 ）日偕同副市長史哲及相關局處，呼籲民眾切勿開車前來，只要搭乘大眾運輸再步行至最佳觀賞點，平均也僅需約 10 分鐘，更可探索出屬於自己的觀賞角度。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高市府觀光局也公佈焰火最佳觀賞點的步行指南，位於夢時代周邊、第83期市地重劃公園，也是賞焰秘境之一只要搭乘輕軌至C5夢時代站再步行6分鐘即達。(圖／高市府提供)

高市府觀光局也公佈焰火最佳觀賞點的步行指南，觀光局透露，位於夢時代周邊、第 83 期市地重劃公園，也是賞焰秘境之一，該處緊鄰高雄港灣，視野又相當遼闊，只要搭乘輕軌至 C5 夢時代站再步行 6 分鐘即達。

另外 ， 旗津也是最佳觀賞點之一，交通局也提醒，過港隧道將於當日 15 時起開始管制，建議勿自行開車或騎車，可於鼓山輪渡站搭乘旗鼓渡輪或至捷運前鎮高中站搭乘接駁車前往；惟因焰火在高雄港區施放，旗鼓輪於 19 時 30 分至 21 時之間將暫停營運，散場後可先在旗津嚐遍美食後，再搭乘渡輪回家。

搭乘大眾運輸前往焰火會場的民眾，離場時除搭乘捷運或輕軌外，在當日 20 時 30 分後，亦可至哈瑪星鐵道園區或海邊路高流中心搭乘離場接駁車，分別開往台鐵鼓山站及捷運中央公園站，班距為 5 至 10 分鐘，以便利民眾進行轉乘。但市府呼籲，接駁車請禮讓年長者或幼童搭乘。

▲高市府觀光局也公佈焰火最佳觀賞點的步行指南。(圖／高市府提供)

雖然 ， 疫情逐漸趨緩且欣逢國家盛大慶典活動，參與者可能來自海內外或四面八方各地，為確保防疫原則避免不特定接觸風險 ， 高市府在防疫部分衛生局秉持著「景點有秩序、商店很安全、民眾保健康」為原則，將出動超過 5,000 人的管制及宣導人員，同時也向將前來的民眾呼籲，參與活動時應全程戴口罩、禁止邊走邊吃，也務必保持社交距離。

▲旗津也是最佳觀賞點之一，散場後可先在旗津嚐遍美食後，再搭乘渡輪回家。(圖／高市府提供)