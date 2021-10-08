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國慶焰火最佳觀賞點　轉乘後步行平均僅需十分鐘

▲國慶焰火於本週日(10)日將重返高雄，高雄市長陳其邁呼籲民眾切勿開車前來，國慶焰火最佳觀賞點，轉乘後步行平均僅需十分鐘。(圖／高市府提供)
▲國慶焰火於本週日(10)日將重返高雄，高雄市長陳其邁呼籲民眾切勿開車前來，國慶焰火最佳觀賞點，轉乘後步行平均僅需十分鐘。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-10-08 10:31:35

暌違21年後的國慶焰火於本週日(10)日將重返高雄，高雄市長陳其邁今（8）日偕同副市長史哲及相關局處，呼籲民眾切勿開車前來，只要搭乘大眾運輸再步行至最佳觀賞點，平均也僅需約10分鐘，更可探索出屬於自己的觀賞角度。

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▲高市府觀光局也公佈焰火最佳觀賞點的步行指南，位於夢時代周邊、第83期市地重劃公園，也是賞焰秘境之一只要搭乘輕軌至C5夢時代站再步行6分鐘即達。(圖／高市府提供)
▲高市府觀光局也公佈焰火最佳觀賞點的步行指南，位於夢時代周邊、第83期市地重劃公園，也是賞焰秘境之一只要搭乘輕軌至C5夢時代站再步行6分鐘即達。(圖／高市府提供)
高市府觀光局也公佈焰火最佳觀賞點的步行指南，觀光局透露，位於夢時代周邊、第83期市地重劃公園，也是賞焰秘境之一，該處緊鄰高雄港灣，視野又相當遼闊，只要搭乘輕軌至C5夢時代站再步行6分鐘即達。

另外旗津也是最佳觀賞點之一，交通局也提醒，過港隧道將於當日15時起開始管制，建議勿自行開車或騎車，可於鼓山輪渡站搭乘旗鼓渡輪或至捷運前鎮高中站搭乘接駁車前往；惟因焰火在高雄港區施放，旗鼓輪於1930分至21時之間將暫停營運，散場後可先在旗津嚐遍美食後，再搭乘渡輪回家。

搭乘大眾運輸前往焰火會場的民眾，離場時除搭乘捷運或輕軌外，在當日2030分後，亦可至哈瑪星鐵道園區或海邊路高流中心搭乘離場接駁車，分別開往台鐵鼓山站及捷運中央公園站，班距為510分鐘，以便利民眾進行轉乘。但市府呼籲，接駁車請禮讓年長者或幼童搭乘。

▲高市府觀光局也公佈焰火最佳觀賞點的步行指南。(圖／高市府提供)
▲高市府觀光局也公佈焰火最佳觀賞點的步行指南。(圖／高市府提供)
雖然疫情逐漸趨緩且欣逢國家盛大慶典活動，參與者可能來自海內外或四面八方各地，為確保防疫原則避免不特定接觸風險高市府在防疫部分衛生局秉持著「景點有秩序、商店很安全、民眾保健康」為原則，將出動超過5,000人的管制及宣導人員，同時也向將前來的民眾呼籲，參與活動時應全程戴口罩、禁止邊走邊吃，也務必保持社交距離。

▲旗津也是最佳觀賞點之一，散場後可先在旗津嚐遍美食後，再搭乘渡輪回家。(圖／高市府提供)
▲旗津也是最佳觀賞點之一，散場後可先在旗津嚐遍美食後，再搭乘渡輪回家。(圖／高市府提供)
高市府再次強調，當日活動會場不提供停車位，周邊及旗津區更將啟動三階段的交通管制，呼籲民眾切勿自行開車，可選擇搭乘或轉乘捷運、輕軌、公車、台鐵、高鐵等大眾運輸，再步行至活動會場或各個最佳觀賞點，皆可欣賞到精彩的國慶焰火。

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