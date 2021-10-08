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遊樂世界、海生館推振興優惠　省錢超有感

▲義大遊樂世界推出「義倍義倍起」優惠活動。（圖／義大遊樂世界提供）
▲義大遊樂世界推出「義倍義倍起」優惠活動。（圖／義大遊樂世界提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-10-08 10:24:00

五倍券上路、防疫措施鬆綁，迎來久違的旅遊熱潮，業者順勢推優惠方案搶商機。義大遊樂世界「義倍義倍起」凡使用紙本或數位五倍券購票，享全票優惠價，再送一張重遊券；屏東海生館重新開放「夜宿海生館」體驗活動，亦同步推出「一夜一年」優惠專案。

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▲「義大遊樂世界」是全台唯一希臘主題樂園，擁有全台最大室內親子遊樂館。（圖／義大遊樂世界提供）
▲「義大遊樂世界」是全台唯一希臘主題樂園，擁有全台最大室內親子遊樂館。（圖／義大遊樂世界提供）
「義大遊樂世界」是全台唯一希臘主題樂園，擁有全台最大室內親子遊樂館，多種親子互動遊具，不論大人小孩都好玩。10月8日至明(2022)年1月28日止，推出五倍券超值方案「義倍義倍起」，凡使用紙本或數位五倍券購票，不限面額皆享全票優惠價，再送一張重遊券（使用期限為入園隔日至2022年6月30日)，讓你免費入園再玩一次。另外，於義大世界購物廣場全額使用紙本五倍券或高雄券，單筆消費滿1,000元就送限量「樂園星光票」乙張。

▲屏東海生館重新開放「夜宿海生館」體驗活動，亦同步推出「一夜一年」優惠專案。（圖／屏東海生館提供）
▲屏東海生館重新開放「夜宿海生館」體驗活動，亦同步推出「一夜一年」優惠專案。（圖／屏東海生館提供）
配合中央疫情指揮中心宣布放寬部分場域防疫管制措施，屏東海生館也於重新開放「夜宿海生館」體驗活動；館內各展區及解說活動也正常進行，餵食解說活動同時進行現場人流管制；而戶外親水設施包含鯨魚親水廣場及太平洋親水廣場仍暫停開放。

配合「夜宿海生館」體驗活動重新開放。同步推出「一夜一年」優惠專案，即日起到10月12日止，於官網預約訂購至今年底12月30日止的夜宿海生館活動，兩人同行即贈送一張海洋卡，可以暢遊海生館一整年。

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