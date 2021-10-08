主持到一半突被虧欠債　澎恰恰「這樣回」輕鬆撇私事

藝人澎恰恰前陣子因債務問題鬧失聯，不過今（8）日傳出他將與PGTalk顧問林秉文宣布合作，對方已經幫他洽談到數支代言，加上先前他拍攝台版《魷魚遊戲》迴響熱烈，看來澎恰恰債務問題似乎有望，而本人也願意露臉拍影片自嘲，儘管在節目中被虧，他已經能輕鬆面對，化解尷尬。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-08 13:30:00
節目《華視50週年台慶特別節目》第二集《長輩最愛的經典爆笑短劇》，由澎恰恰擔任主持人，這次邀請到洪都拉斯、郭子乾、許效舜、董至成、舒子晨再現短劇經典角色，其中洪都拉斯模仿姜育恆深情演唱，卻被虧說剛剛現場吉他調音30分鐘，才藝表演卻沒派上用場，洪都拉斯就自告奮勇，想要表演告白戲碼當加分題，但轉頭看到告白對象是董月花，嚇得說：「真是看到不該看的東西！」
澎恰恰笑說：「看到這些經典角色，你一句我一句，讓我感覺就像穿越時空回到以前演短劇一樣。」卻被郭掏反虧：「錄影時間都快到3點半了，你竟然還在這裡，真令人敬佩！」而澎恰恰也馬上轉移話題，化解尷尬：「今天是華視過生日，我的私事就先不提了。」事實上，澎恰恰去年在記者會上宣布欠下2.4億的債務，表示要用這些年的「經歷」寫成劇本，並拍攝成電影《三點半》，希望能藉此提醒年輕人「一失足成千古恨」的重要。關於被爆接下千萬代言一事，《NOWnews今日新聞》稍早致電澎恰恰，但至截稿前，他未接電話也未回訊息。
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