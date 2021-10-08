陳柏惟赴電動間打電動　鄭運鵬：這是很正常的生活

台灣基進立委陳柏惟面臨罷免危機，近日遭指其曾去電子遊藝場賭博，陳柏惟昨日澄清，他只是去打電動，大家可以用更正面的眼光來看待打電動這件事。民進黨立委鄭運鵬今（8）日受訪時也說，在電動玩具間的生活很正常，國民黨只想用罷免陳柏惟的方式，以達到推翻民進黨政權的目的，已經過頭了，對陳柏惟雞蛋裡挑骨頭讓人不齒。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-08 10:25:58
對於陳柏惟被指曾去電子遊藝場賭博，鄭運鵬說，國民黨為了要罷免陳柏惟，把各種資料拿來黑他，但在自己看來，陳柏惟就是相對辛苦一點的年輕人，在電動玩具間對自己來說都是很正常的生活，「像我小時候是西門町長大的，那時候獅子林百貨裡面也都是電動玩具間」。
鄭運鵬說，這是正常生活，國民黨很奇怪要去黑這個事情。他說，「也沒看過國民黨質疑他們各級民意代表開電動玩具店、賭博電玩店，甚至被抓到，害人家家破人亡，他們也沒有檢討自己的民意代表，若有被收押判刑確定的，也沒看他們罷免或開除黨籍」。
鄭運鵬說，他們第一步只想用罷免陳柏惟的方式，達到推翻民進黨選舉政權的目標，「我覺得已經過頭了」。陳柏惟從小過辛苦一點的生活，10年前因為過勞，晚上疲勞駕駛犯錯，那時他也沒有從政，如果他是現在犯的錯誤，大概就很難在罷免案生存下去，但拿人家小時候家庭環境這樣去質疑，國民黨不去檢討自己，不知民間疾苦，「對陳柏惟雞蛋裡挑骨頭、不論是非，只是為了罷免，我很不齒」。
鄭運鵬也說，大家要看陳柏惟的生活，相信他選區的市民朋友中，大部分人的生活是跟陳柏惟一樣的，這才是選民意代表要有的選擇，選跟自己一樣的人。