影／出面駁斥涉賭輸錢　陳柏惟：是拿錢換代幣

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是否後悔過去的年少輕狂？陳柏惟說，「不會，這都是成長的養分」，不經一事、不長一智，「我是從草根長出來的一支雜草，但雜草通常也是活最久的。」
針對昨日媒體報導去電子遊藝場玩「快打旋風」，陳柏惟表示，不知道為什麼標題變成快打旋風，裡面有很多不同機台，不可能去那邊只玩一個機台，「台北比較少電動遊樂場，我應該沒有說我在那邊打快打旋風」。
陳柏惟表示，把錢拿去換代幣後，會出彩票換代幣可以換電鍋、電磁爐等獎品，但拿去換現金就是賭博，「賭博就是你把拿出來的代幣拿去換現金，就構成賭博」，現在電子遊藝場全台灣還有幾萬間，當時是臨檢的時候把整間店封鎖，起訴書上說是那家店營業日的最後時間，應該是警察早準備好去臨檢。
陳柏惟強調，「我在那邊就是做我認為的下班休閒娛樂，我既沒有想在那發大財，也沒有帶幾十萬去輸贏，這在日本也是很正常的事情。」媒體追問那家店常被臨檢，不怕去了可能會惹麻煩？陳柏惟表示，那是合法店家，是裡面的人賭博被抓起來，「湯姆熊也可能有人在裡面賭博，為什麼不可能？我一開始就講，可能有快打旋風、slot、小瑪莉機台，對我來說，賓果星球就是小瑪莉的一種」。
針對連勝文辦公室質疑陳柏惟公職人員財產申報財產暴增400萬一事，陳柏惟表示，存款增加主要來自於選舉補助款，按照得票數換算直接匯入帳戶，大約是300萬，增加400萬是因爲100萬以下現金不用申報，再加上立委所得、通告收入等。
民進黨立委許智傑也到場力挺陳柏惟，許智傑表示，經過向選區警方了解，陳柏惟的案子是不起訴處分，希望大家別再擴大解釋，在罷免投票時能投下反對票。最後，許智傑也與陳柏惟擁抱，為他打氣。