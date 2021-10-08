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影／出面駁斥涉賭輸錢　陳柏惟：是拿錢換代幣

▲肇逃後又爆涉賭，台灣基進立委陳柏惟澄清沒有賭博，只是換1000元代幣。（圖／記者呂炯昌攝。2021.10.08）
▲肇逃後又爆涉賭，台灣基進立委陳柏惟澄清沒有賭博，只是換1000元代幣。（圖／記者呂炯昌攝。2021.10.08）

記者呂炯昌／台北報導

2021-10-08 11:00:15｜2021-10-08 11:45:22

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，繼爆出10年前曾經車禍肇逃後，昨日又有網友指控他曾涉嫌玩賭博電玩等，引發議論。對此，陳柏惟今（8）日於立法院主動出面舉行記者會，強調他沒有賭博，只是拿錢去換代幣，駁斥涉賭輸1000元，他說，打電動只是下班的休閒娛樂，還大嘆「我真的沒有賭博啦，不要這樣子，拜託！」

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媒體詢問，會不會認為這一波又一波的事情可能是罷免團體的攻勢？陳柏惟說，前總統李登輝說過，「政治就是吞一口髒水、吐一口清水」，如果一口氣把髒水喝完，人可能會承受不住，但如果不喝，社會不會變好。陳柏惟表示，在承受髒水的過程中，希望透過一波一波的澄清，讓大家了解，也希望大家可以聚焦立委職權的討論。

是否後悔過去的年少輕狂？陳柏惟說，「不會，這都是成長的養分」，不經一事、不長一智，「我是從草根長出來的一支雜草，但雜草通常也是活最久的。」

針對昨日媒體報導去電子遊藝場玩「快打旋風」，陳柏惟表示，不知道為什麼標題變成快打旋風，裡面有很多不同機台，不可能去那邊只玩一個機台，「台北比較少電動遊樂場，我應該沒有說我在那邊打快打旋風」。

陳柏惟表示，把錢拿去換代幣後，會出彩票換代幣可以換電鍋、電磁爐等獎品，但拿去換現金就是賭博，「賭博就是你把拿出來的代幣拿去換現金，就構成賭博」，現在電子遊藝場全台灣還有幾萬間，當時是臨檢的時候把整間店封鎖，起訴書上說是那家店營業日的最後時間，應該是警察早準備好去臨檢。

陳柏惟強調，「我在那邊就是做我認為的下班休閒娛樂，我既沒有想在那發大財，也沒有帶幾十萬去輸贏，這在日本也是很正常的事情。」媒體追問那家店常被臨檢，不怕去了可能會惹麻煩？陳柏惟表示，那是合法店家，是裡面的人賭博被抓起來，「湯姆熊也可能有人在裡面賭博，為什麼不可能？我一開始就講，可能有快打旋風、slot、小瑪莉機台，對我來說，賓果星球就是小瑪莉的一種」。

針對連勝文辦公室質疑陳柏惟公職人員財產申報財產暴增400萬一事，陳柏惟表示，存款增加主要來自於選舉補助款，按照得票數換算直接匯入帳戶，大約是300萬，增加400萬是因爲100萬以下現金不用申報，再加上立委所得、通告收入等。

民進黨立委許智傑也到場力挺陳柏惟，許智傑表示，經過向選區警方了解，陳柏惟的案子是不起訴處分，希望大家別再擴大解釋，在罷免投票時能投下反對票。最後，許智傑也與陳柏惟擁抱，為他打氣。


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