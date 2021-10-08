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王美花逛迪化街與艋舺夜市　推廣五倍券、行動支付消費

▲振興五倍券將於今（8）日開始使用，經濟部王美花昨（7）日特地到迪化街商圈關切表達關心，並向商圈店家宣導振興五倍券政策。（圖／經濟部提供）
▲振興五倍券將於今（8）日開始使用，經濟部王美花昨（7）日特地到迪化街商圈關切表達關心，並向商圈店家宣導振興五倍券政策。（圖／經濟部提供）

記者許家禎/台北報導

2021-10-08 10:43:54

振興五倍券將於今（8）日開始使用，經濟部王美花昨（7）日特地到迪化街商圈關切表達關心，並向商圈店家宣導振興五倍券政策。另外，她也到艋舺夜市，示範用行動支付消費享用庶民美食，包括地瓜球、糖葫蘆、飛碟燒、胡椒蝦都可以行動支付提供民眾消費，提醒民眾12月底前至市場、夜市攤位使用行動支付掃碼不限金額消費，即可參加經濟部「市場大禮包」抽獎，每週抽出500份，每份價值2,000元，12週共抽出6,000份免費宅配到府。

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經濟部指出，迪化街商圈是全國最具歷史的商圈之一，自清代以來即為茶葉、中藥、南北貨及布匹產業的重要集散地。近年來積極進行老屋整修，並且引進文創產業及新興餐飲業進駐，新舊融合的風格，已成為國內外遊客到台北必訪的景點。

但疫情肆虐全球，國外觀光客無法來台，因此王美花希望鼓勵大眾多至商圈內使用振興五倍券，一同為經濟成長努力。如「火星猴子」將負責人任職過空服員的經驗，融入鐵盒餅乾及甜品美食的設計之中；經營中藥和南北貨的「聯通漢芳」結合各式草藥素材，持續開發花草茶、手工皂、年菜調理包等，積極推動傳統產業轉型。

另外，「民藝埕」及其所屬「世代文化創業群」以老街屋為基地，積極引進各種文化創意產業進駐，改變街區風貌。還有從西門町遷移過來的「小花園鞋莊」將傳統刺繡賦予產品新的文化意涵，也提供復古旗袍的體驗服務。

迪化街商圈將搭配五倍券數位標章，各店家推出紙本、數位都適用的消費優惠或來店禮；而店家也多配合五倍券推出專屬優惠，只要10月29日前綁定數位五倍券，即可獲得500元的好食券，就可以到「火星猴子」使用，且消費滿600元可折抵100元，而「聯通漢芳」、「小花園鞋莊」則推出優惠商品組合，邀請民眾多加使用振興五倍券，踴躍至商圈消費。

▲振興五倍券將於今（8）日開始使用，經濟部王美花昨（7）日到艋舺夜市，示範用行動支付消費享用庶民美食。（圖／經濟部提供）
▲振興五倍券將於今（8）日開始使用，經濟部王美花昨（7）日到艋舺夜市，示範用行動支付消費享用庶民美食。（圖／經濟部提供）
王美花同時表示，經濟部因應數位振興券、好食券使用，為提高市場、夜市攤商行動支付普及率，鼓勵市場、夜市攤商使用行動支付，於振興五倍券使用期間申請，每攤最高補助1,800元。同時民眾於12月底前至市場、夜市攤位使用行動支付掃碼不限金額消費，即可參加經濟部加碼「市場大禮包」抽獎，每週抽出500份，每份價值2,000元，12週共抽出6,000份免費宅配到府。

此外，還有在11月的每週六，週週舉辦《國定踅夜市~經濟部送奶雞》活動，民眾只要是使用數位振興券並綁定行動支付的民眾，憑「數位標章」證明，就可至全台30處夜市任一處免費領取奶茶+雞排或夜市美食組合一份！期望吸引更多使用數位振興券民眾至市場、夜市遊逛並消費，帶動市場、夜市攤商數位券商機。

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