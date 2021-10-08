威爾史密斯「開放式婚姻」／既然要各玩各的，何必結婚？

我是廣告 請繼續往下閱讀
小時候覺得相愛的人走入婚姻是必然，就像童話故事總以婚禮當作happy ending，後來長大了點，自以為成熟懂事了，開始覺得婚姻裡必須要有忠誠、信任、尊重……Blah Blah一堆美好德性，而今將屆四十的我，卻又換了另一種想法，認為婚姻不過是一種生活模式的選擇，選擇進入婚姻的人，其實不過是選擇了一種要把「我們」放在「我」之前的活法，以一部分的自我，交換有人和你一起朝同個目標努力。
所以威而史密斯的「開放式婚姻」，按邏輯來說是可以成立的，可是啊，邏輯僅僅只是邏輯，而人性往往很沒邏輯。
還記得我有個朋友曾經因為手癢，打開了男友的D槽，看見男友和前任的性愛影片，然後從此她就陷入了痛苦的地獄之中，弔詭的是，這份痛苦是很無以名狀的，畢竟那是前任，男友技術上沒犯任何錯誤，真正使她痛苦的點是，她發現男友在愛撫前任時，用的是同樣的招數，高潮時展現出的是同樣的表情。
坦白說，這實在不是罪，人家加藤鷹拍了幾千部片，還不都是靠同樣的那隻手，就算她沒看過影片，也該知道男人的招數就是那些，可是知道是一回事，親眼看到又是另一回事，人就是這樣，一旦陷入了比較的心態，就像在釘板上打滾，怎樣都痛入骨髓。
而婚姻會要求對彼此「忠誠」，我覺得有很大的原因，就是在避免滾釘板。
婚姻裡一定要有愛嗎？坦白說我覺得未必，我們都見過很多彼此怨恨的夫妻，即便兩人之間的仇恨根本已經到達不共戴天的程度，但他們仍舊一起養育小孩、一起照顧父母，這樣的婚姻雖然殘缺，但並未完全失能，可是如果仔細觀察就會發現，他們能忍受兩人沒有話題、忍受對方不體貼不尊重、忍受一切狗屁倒灶的毛病，就是不能忍受對方出軌，那是一種很扭曲的心態，你不愛我沒關係，但你不能愛上別人；至於各玩各的夫妻，其實更多，只不過他們不會讓彼此知道細節，日子才能過下去。
我常覺得，扮演另一個人的伴侶像是一份工作，那麼，就像上班一樣，有的工作雖然很累，卻讓你覺得很有成就感，而有的工作則累又沒成就感、薪水還低的可憐，然而我們都有底線，孰可忍孰不可忍，只是每個人的底線不同而已。
有人說，威爾史密斯之所以不離婚，其實是贍養費的問題，我自己覺得這個猜測可能是真的，畢竟被拿來和他人比較，實在是芒刺在背。
有時想想，愛一個人要愛一輩子其實好難，每次遇到挫折時都會懷疑自己當初的選擇對不對，心裡也難免想著「如果當初選別人會不會不一樣」，可是路都是自己選的，對婚姻忠誠看似是為了對方，但其實也是為了自己，畢竟感情有了疙瘩就回不了頭，而我們總得給自己留退路。
密絲飄的臉書專頁
密絲飄新書 愛情專線1999