基本工資審議會前 勞部長喊話：盼經濟果實能勞資共享
勞動部今（8）上午舉行110年基本工資審議委員第36次會議，勞動部長許銘春於會前致詞表示，今年疫情期間，有部分行業受到衝擊，但感謝這段期勞資雙方願意共體時艱，現在大家都看好未來的經濟發展，也希望這些的經濟果實能夠勞資共享。
記者賴志昶／台北報導
2021-10-08 10:56:19
許銘春說道，今年5月中旬時，因為疫情急速升溫，全國三級警戒加上邊境管制，有部分行業受到衝擊，但感謝這段期勞資雙方願意共體時艱，再加上政府及時提供紓困措施，我們一起度過疫情難關，現在我們的生活逐步解封，振興券也開始上路，大家也都看好台灣未來的經濟發展，我們也希望這些的經濟果實能夠勞資共享。
許銘春表示，基本工資對於弱勢勞工的基本生活很重要，總統蔡英文上任至今已經每年都調整基本工資，落實照顧基層勞工的承諾；他也期待今日的會議，來自勞、資、政、學各界代表，能夠兼顧勞資雙方權益下，充分的交換意見，理性、和諧的溝通。
最後，許銘春說，後天就是雙十國慶日，在國慶日前夕召開會議，特別有意義，他希望今天的會議能夠進行順利、有效率，委員能早一點返鄉過節，他也希望我們所做出來的決議能夠為國家的生日獻上最好的祝福，能夠給我們國家最基層的勞動者更好的照顧。