以振興之名「先上車後補票」 熊好券預算北市議會不買帳
為了振興疫情後的台北經濟，台北市長柯文哲日前宣布推動「熊好券」活動，不用搭配五倍券也可以進行消費折抵，希望能藉此吸引民眾預約，也刺激北市商家成為特約店家，不過事情卻沒按照寫好的劇本走。不僅民眾與店家不買單，就連熊好券的預算問題，北市府向台北市議會提出「墊付案」遭到暫時擱置，也不得不讓北市府臨時宣布熊好券延緩一週上路。
記者丁上程／台北報導
2021-10-08 12:07:47｜2021-10-08 12:08:35
其中針對北市府向議會提出的「墊付案」，原因在於熊好券的相關使用預算，並未在前一個會期進行相關預算編列，因此若是要在短期內讓熊好券有預算能夠推行，必須得先挪移市庫內的款項預先進行「墊付」，等到未來編列預算時再進行追認。由於北市府會向議會提出「墊付案」，通常是該筆需要墊付的項目較為緊急，且預算較為龐大，無法單靠市府預備金進行支付，因此只有極少數狀況下會被議會方面否決。
疫情期間百廢待舉，許多紓困措施都需要緊急追加預算，這兩年間議會幾乎不曾刁難過任何北市府提出的項目。而此次熊好券預算墊付案之所以會被議員否決，原因在於北市府相關局處對於熊好券的相關報告太過簡陋，甚至有議員認為在成效評估上，相關報告過度空洞樂觀，因此不願為墊付案背書。
針對墊付案，藍綠黨團與無黨籍議員們都有志一同，認為不會因為「振興」之名，而讓議會淪為北市府的橡皮圖章。北市議會國民黨團書記長王欣儀表示，已有多位議員針對熊好券內容提出疑義，但北市府主計單位卻未派員至會議中說明解釋，「若市府不跟議會報告熊好券，墊付案恕難從命！」
民進黨團副總召許家蓓也指出，現階段熊好券的推廣效益不彰，「民眾店家依舊意願低，是要如何振興台北市的經濟？」她強調北市府編列如此龐大的預算，就應該要把政策給做好。
台北市政府發言人陳智菡表示，對於議員希望能讓墊付案的流程完整走完，北市府方面也非常尊重，而針對部分議員質疑熊好券的相關問題，各局處也會一一向議員們報告並且溝通，必定會尊重議會以及委員會的相關審議。