戳破護鈔詐騙手段 仁武警聯手郵局保住婦人300萬血汗錢
警方護鈔竟然變成詐騙集團的詐騙手段，高市警分局仁武分局仁武派出所員警日前接獲轄區郵局行員報警一名力姓婦人邊講電話邊提領鉅款，且行員關懷提問時，該名婦人表示「無可奉告」，行員無奈只好解除定存300萬隨即報警處理。員警到場後力勸婦人並立即聯繫家屬，並將新臺幣300萬元回存，成功阻止詐騙，成功保住婦人的血汗錢。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-08 12:44:21
10月5日上午高雄市仁武分局仁武派出所警員徐聖崴、林妮葳接獲仁武區中正路仁武郵局有民眾需要護鈔，原來是郵局行員眼見力姓婦人邊講電話邊提領鉅款，且關懷提問時，該名婦人神情慌張，表示「無可奉告」，直覺有異，立即報警請求協助。
仁武派出所立即派員趕往現場，經查得知力姓婦人接獲一通不明來電稱婦人台北的銀行帳戶遭他人洗錢婦人銀行帳戶遭警方查獲，且婦人名下帳戶都將被連帶凍結，要求力婦將帳戶的錢全部領出且提領過程中須保持通話保密不可向他人告知，不然接下來帳戶凍結就無法領出了。自稱是警察的詐騙集團成員更要求婦人領款後再電話通知，將會派遣專人護送婦人返家。
員警到達現場後與力婦通話中的詐騙集團，突然保持沉默隨後掛斷電話。員警也勸誡婦人，通話方獲知警方到現場後就不出聲、中斷通話，這就是詐騙集團的手法。婦人接受勸說後將提領的300萬元立即回存，成功保住一輩子的血汗錢。