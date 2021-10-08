情侶買二手農舍驚見超毛伴手禮　她笑：這是天堂啊！

這項買賣絕對划算！美國一對情侶打算搬到郊區生活，某天參觀一座舊農舍時，意外發現這裡有一群地主貓在四處閒晃，雖然兩人不曾養過貓，但是當下立刻決定買下農舍，讓女子開心地表示：「因為這裡是天堂！」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-08 11:19:10
艾蜜莉Emily Bott與男友狄倫 Dylan Loewke打算買下一座農舍過郊區生活時，某一天房產經紀人帶他們來到一座舊農舍，這時兩人發現裡面竟然有15隻貓咪，由於他們都非常喜歡動物，詢問房仲後得知這些是前屋主留下來的貓，如果他們搬進來就會將貓咪遷移。兩人雖然沒有養貓的經驗，但是對於這項「伴手禮」感到非常驚喜，便立刻答應簽約，條件是要讓所有貓咪都留下來，當然房仲與前屋主也欣然接受！
雖然兩人第一次養貓有些緊張，也發現這群貓咪並未結紮，其中有幾隻還有健康問題，所幸艾蜜莉在當地的人道協會工作，立刻安排貓咪絕育以及接受治療。不過這不是一件容易的事，因為一開始只有幾隻貓咪比較親人，兩人花了好一段時間坐在車道上向牠們丟零食、餵貓薄荷並陪玩玩具，這些貓才漸漸接納這對「新室友」！
現在兩人不管走到哪裡都有貓咪在一旁陪伴，甚至艾蜜莉沿著車道去取郵件也有貓在一旁跟隨，讓她笑說：「這裡真的是天堂！」兩人表示希望未來能成立私人動物保護區，繼續收養更多有需要幫助的貓咪，現在一起來看看艾蜜莉與貓貓們生活的影片吧！（編輯：陳珮瑜）