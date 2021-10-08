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情侶買二手農舍驚見超毛伴手禮　她笑：這是天堂啊！

▲一對情侶買下一座舊農舍，發現裡面竟然有15隻貓咪！（圖／tiktok帳號freedomfarmhouse）
▲一對情侶買下一座舊農舍，發現裡面竟然有15隻貓咪！（圖／tiktok帳號freedomfarmhouse）

編輯中心/綜合報導

2021-10-08 11:19:10

這項買賣絕對划算！美國一對情侶打算搬到郊區生活，某天參觀一座舊農舍時，意外發現這裡有一群地主貓在四處閒晃，雖然兩人不曾養過貓，但是當下立刻決定買下農舍，讓女子開心地表示：「因為這裡是天堂！」。

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▲艾蜜莉與男友參觀郊區一座舊農舍時，發現裡面竟然有15隻貓咪駐守！（圖／tiktok帳號freedomfarmhouse）
▲艾蜜莉與男友參觀郊區一座舊農舍時，發現裡面竟然有15隻貓咪駐守！（圖／tiktok帳號freedomfarmhouse）
艾蜜莉Emily Bott與男友狄倫 Dylan Loewke打算買下一座農舍過郊區生活時，某一天房產經紀人帶他們來到一座舊農舍，這時兩人發現裡面竟然有15隻貓咪，由於他們都非常喜歡動物，詢問房仲後得知這些是前屋主留下來的貓，如果他們搬進來就會將貓咪遷移。兩人雖然沒有養貓的經驗，但是對於這項「伴手禮」感到非常驚喜，便立刻答應簽約，條件是要讓所有貓咪都留下來，當然房仲與前屋主也欣然接受！

▲由於艾蜜莉與男友很喜歡動物，便要求房仲簽約時一定要留下貓咪！（圖／tiktok帳號freedomfarmhouse）
▲由於艾蜜莉與男友很喜歡動物，便要求房仲簽約時一定要留下貓咪！（圖／tiktok帳號freedomfarmhouse）
▲貓：買下農舍就附送我們喔，很划算的啦！（圖／tiktok帳號freedomfarmhouse）
▲貓：買下農舍就附送我們喔，很划算的啦！（圖／tiktok帳號freedomfarmhouse）
雖然兩人第一次養貓有些緊張，也發現這群貓咪並未結紮，其中有幾隻還有健康問題，所幸艾蜜莉在當地的人道協會工作，立刻安排貓咪絕育以及接受治療。不過這不是一件容易的事，因為一開始只有幾隻貓咪比較親人，兩人花了好一段時間坐在車道上向牠們丟零食、餵貓薄荷並陪玩玩具，這些貓才漸漸接納這對「新室友」！

▲這群貓咪一開始不太願意接觸兩人，總是保有一些距離。（圖／IG帳號freedomfarmhouse）
▲這群貓咪一開始不太願意接觸兩人，總是保有一些距離。（圖／IG帳號freedomfarmhouse）
▲兩人很努力地拉攏貓群，總算讓牠們願意接受這對「人類新室友」。（圖／tiktok帳號freedomfarmhouse）
▲兩人很努力地拉攏貓群，總算讓牠們願意接受這對「人類新室友」。（圖／tiktok帳號freedomfarmhouse）
▲現在他們走到哪裡，身邊都有貓咪陪伴，讓艾蜜莉開心地表示這「買房送貓」真是太划算了！（圖／tiktok帳號freedomfarmhouse）
▲現在他們走到哪裡，身邊都有貓咪陪伴，讓艾蜜莉開心地表示這「買房送貓」真是太划算了！（圖／tiktok帳號freedomfarmhouse）
▲有這麼多貓咪陪伴，這裡一定是天堂啊！（圖／IG帳號freedomfarmhouse）
▲有這麼多貓咪陪伴，這裡一定是天堂啊！（圖／IG帳號freedomfarmhouse）
現在兩人不管走到哪裡都有貓咪在一旁陪伴，甚至艾蜜莉沿著車道去取郵件也有貓在一旁跟隨，讓她笑說：「這裡真的是天堂！」兩人表示希望未來能成立私人動物保護區，繼續收養更多有需要幫助的貓咪，現在一起來看看艾蜜莉與貓貓們生活的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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