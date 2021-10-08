先動支預算後呈報非先例 陳水扁當台北市長呆帳至今未解
針對振興台北經濟，台北市政府日前提出熊好券消費優惠，原本預計在今（8）日正式上路。不過卻因為向議會提出的「墊付案」並未過關，而宣布向後推延一週。而其中針對墊付案未通過一事，議員們的憂心其來有自，不僅熊好券的預約成果不佳，申請為特約店家的商家數也僅佔總數的一成，也因此議員們擔心熊好券績效不佳，而暫緩墊付案的通過。議員擔憂墊付款項恐成無法核銷的呆帳，其實在過去前總統陳水扁擔任台北市長的時期，就曾發生相關案例。
記者丁上程／台北報導
2021-10-08 12:08:02｜2021-10-08 12:08:55
無黨籍台北市議員「呱吉」邱威傑指出，若輕率通過墊付款案，日後在正式審查熊好券追加減預算案時，又遭到多數議員反對時，墊付出去的款項會沒有認列的名目，變成無法核銷的爛帳。而「花出去的預算不予核銷」的狀況，遠在前總統陳水扁擔任台北市長的時代，就曾經發生過相關案例，且到目前為止還掛在北市府的帳目上，至今懸而未解。
時任台北市長的陳水扁，過去在民國85年時，在沒有任何法源依據強況下，動用了1500多萬元的預算，進行市民核四公投；此外民國87年時，陳水扁為了要舉辦台北電影節，再度動支了1500多萬的二倍金預算。由於事後台北市議會在追認時，並不認可這兩筆預算的使用，因此超過3000萬元的預算，至今超過20年仍舊是懸而未決的呆帳。
因為熊好券的預算較為大筆，柯文哲以墊付的方式預先支用市庫內的款項，只要議會通過後就能動支。雖然不像陳水扁動用的是「預備金」，需要議會的後續追認，不過這次熊好券的預算墊付較為特殊，原因在於還不確定墊付案是否通過之前，北市府就提前宣布熊好券的相關政策，形同「先上車後補票」。先不論墊付案是否能順利通過，即使熊好券「補票」成功，但後續對振興北市經濟帶來的績效不佳，面臨議員質疑恐怕在所難免。