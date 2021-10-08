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見陌生人公車上痛哭失聲？柳俊烈：看情況決定幫不幫

▲柳俊烈若遇到陌生人痛哭，會先觀察再決定要不要上前協助。（圖／C-JeS Entertainment提供）
▲柳俊烈若遇到陌生人痛哭，會先觀察再決定要不要上前協助。（圖／C-JeS Entertainment提供）

記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導

2021-10-08 11:40:37｜2021-10-08 11:56:40

韓劇《人間失格》由影后全道嬿、《請回答1988》柳俊烈主演，這也是2人暌違5年回歸小螢幕的作品，2位男女主角抽空接受台灣媒體訪問，首度合作的他們，劇中第一場戲，是公車相遇的橋段，劇中全道嬿難過爆哭，柳俊烈上前安慰卻非常多話，問起柳俊烈私下見到此狀，是否上前幫忙？他表示：「我會看情況做判斷。」

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▲全道嬿（左）跟柳俊烈睽違5年回歸小螢幕，合作韓劇《人間失格》。（圖／愛奇藝國際站）
▲全道嬿（左）跟柳俊烈睽違5年回歸小螢幕，合作韓劇《人間失格》。（圖／愛奇藝國際站）
全道嬿在劇中，是失去生活目標的「富情」，角色非常悲觀，問起全道嬿接演原因，她覺得劇本特別，再看到第四集的時候狂流淚，「我之前也拍過不少風格比較沉重的作品，會想要避開這個類型，接拍一些輕鬆有趣的故事，哪怕是會需要多花一點時間，我也一直在等待這樣的作品，雖然這部作品風格暗沉，但卻是講述了一個尋找光的故事，所以最終我選擇了接拍《人間失格》」。

因《請回答1988》爆紅的柳俊烈，2016年拍完《好運羅曼史》後，就轉戰影壇拍電影，睽違5年終於回歸電視圈，他透露會接下《人間失格》康宰一角色的關鍵，表示：「我看了這本書後就回味悠長，一來我感覺康宰這個人物非常有魅力，加上能和前輩全道嬿一起合作，同時又能和許真浩導演一起拍攝，促成了這次演出的緣分，這部戲讓我很感激。我並不會將電視劇和電影分開來看，不過好像之前因緣際會比較常上大銀幕，這次難得有機會回歸電視劇，從我選角的消息傳出來開始，不光是我的粉絲們，周圍的朋友和熟人都很開心，這也讓我很開心。」

▲全道嬿劇中的角色非常悲觀。（圖／Management SOOP提供）
▲全道嬿劇中的角色非常悲觀。（圖／Management SOOP提供）
全道嬿劇中哭戲的感染力強烈，她表示人在感到失落，或是面對傷痕、人生方向出現問題時，所呈現的想法、情緒就會不同，她也因此加倍去瞭解「富情」，表示：「我很想要鼓勵她。」那下戲時是否走不出角色？全道嬿承認結束當下心中確實存有餘味，但她不會刻意讓自己出戲，就是靜靜慢慢的等待，讓思緒自動在心中融化、流逝。

《人間失格》第一集中，「富情」的一句「我一事無成」的台詞打動不少觀眾的心，但全道嬿卻被質疑「妳無法體會『一事無成』是什麼樣的心情」，她對此感到訝異：「它（台詞）讓我很有共鳴，可大家卻很詫異全道嬿會對這種情緒產生共鳴。雖然我有著身為演員的職業生涯，可是我的人生裡也有許多大家看不到的部分，不得不扮演許多不同的人生角色。為了扮演好每個角色，為了有所成就，我也會反覆試錯，也會需要努力活著。」

▲全道嬿劇中是失去生活目標的富情，台詞「一事無成」打動觀眾的心。（圖／愛奇藝國際站）
▲全道嬿劇中是失去生活目標的富情，台詞「一事無成」打動觀眾的心。（圖／愛奇藝國際站）
劇裡康宰曾說過「錢就是愛」，只有錢才能安撫他的不安，但柳俊烈不認同，他知道康宰是會為了錢不擇手段的人，可是自己對錢並不執著，所以不會為了錢豁出去，「可能我從小到現在都生長在一種令人懂得感恩的家庭氛圍中，讓我比較能在現有的物質條件下找到幸福，雖然我個人並不同意這句話，但如果對於劇中康宰會用錢來作為丈量世界的標準作進一步觀察，瞭解他曾度過什麼樣的人生，應該更能感受到這個角色的趣味」。

該劇是全道嬿、柳俊烈首度合作的作品，2人第一場對戲，就是全道嬿在公車上悲傷痛哭，柳俊烈拿出手帕給予安慰的橋段，這場戲讓全道嬿印象深刻，她說：「俊烈他主導得很好，節奏感把握得非常到位、很自然，這場戲通過康宰就能呈現出富情是個什麼樣的人。根本不需要提什麼配合，也不需要擔心什麼，在拍戲過程中，我在旁邊觀察的時候，柳俊烈會努力、主動，隨著時間的流逝，這種部分也觸及到我的真心。」

▲柳俊烈劇中是為了錢不擇手段的康宰。（圖／愛奇藝國際站）
▲柳俊烈劇中是為了錢不擇手段的康宰。（圖／愛奇藝國際站）
問起柳俊烈，若現實生活中，也在公車遇到痛哭的陌生人，他也會遞上手帕給予安慰嗎？柳俊烈說，如果看到有人哭得猛烈，或者很不舒服，第一個動作一定會上前幫忙，不過有的人反而希望旁人看不出自己窘境、希望別人不知道，「所以我會看情況作判斷」。

柳俊烈20歲就學表演，在正式出道時經歷過一段辛苦期，與劇中迷失方向的康宰不謀而合，問起柳俊烈堅持下來的信念，他透露會努力甩開消極想法，以積極態度面對人生，「我也會一直以『我一定能成功』這種方式激勵自己，讓自己信心十足。我很感激我身邊有很多好人，我們互相擁抱互相幫助，一起熬過了那段時光，所以並不會很孤單。我一直努力讓自己處在這樣的情境，我周圍也都是和我差不多的人，大家才可以互相依靠。 」

▲全道嬿（左）跟柳俊烈首次對戲是在公車上。（圖／愛奇藝國際站）
▲全道嬿（左）跟柳俊烈首次對戲是在公車上。（圖／愛奇藝國際站）
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