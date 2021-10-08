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巷仔內／熊好券預算案　形同柯文哲對議會的「情緒勒索」

▲台北市長柯文哲推行熊好券欲振興台北經濟，不過卻因為墊付案在台北市議會卡關，而順延一週上路。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲推行熊好券欲振興台北經濟，不過卻因為墊付案在台北市議會卡關，而順延一週上路。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／特稿

2021-10-08 12:08:17｜2021-10-08 12:09:14

為了振興新冠肺炎疫情後的台北市經濟狀況，台北市政府日前推出「熊好券」振興經濟活動。不過卻因為預約人數未達目標、特約商家申請數僅佔總數的一成，推行效益不佳外，最主要的原因莫過於北市府在提出預算的墊付案時，就連台北市議會的議員們也不買帳，甚至讓部分議員認為北市府方面似乎抱持著「防疫、振興」的相關預算、議會就不該阻攔的心態，形同柯文哲對議會的「情緒勒索」。

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不過自從熊好券政策對外公開後，柯文哲似乎從未預料到「延期」的情況發生。從日前柯文哲進入議會進行施政報告時，就不難看出議員們對於熊好券政策的憂心，頻頻針對特約店家的預約數以及綁定「台北通app」造成的影響提出質疑。不過柯文哲仍舊故我，並數度對議員掛保證申請數會上升，已經下了軍令狀「各局處都會拚命，到時候誰績效不好就會懲處」，甚至到熊好券宣布延期的前1小時，柯文哲仍在北市的記者會上掛保證，表示熊好券會如期上路。

合理推斷，「民眾預約數未達標、特約店家申請數低迷」都無法阻攔熊好券如期上路，之所以延後一週，關鍵在於議會對於墊付案並不買帳。而不買帳的原因在於熊好券對外宣布後，預約與申請的成效不佳，讓議員質疑相關局處提出的績效報告過於樂觀外，點燃議會不滿怒火的導火線，莫過於北市府在宣布熊好券暫緩後，柯文哲仍對媒體表示「墊付是一定要墊付」。

新冠肺炎在台灣爆發疫情期間，北市府在今年5月中旬，成為首當其衝的熱區之一，疫情也對台北市的經濟造成重創。也因此與「防疫」及「振興經濟」相關的預算，都會面臨數度追加的情況。每逢預算需要追加時，台北市長柯文哲也都會進入議會進行專案報告，也因為相關預算事關重大，因此疫情期間，負責核准預算使用的台北市議會，幾乎不曾有阻擋北市府預算的情況發生。

柯文哲這一句「墊付是一定要墊付」，似乎也代表他不認為會有「墊付案不通過」的可能性存在，也讓議會質疑，難不成北市府只要提出「防疫、振興」的相關預算，議會只有買單的份？這樣恐怕不是只能用「淪為橡皮圖章」來形容，而更像是柯市府用防疫振興作為免死金牌，以行對議會的「情緒勒索」。

雖然疫情期間屬於非常時期，對於台北市政府預算的追加，台北市議會「共體時艱」開方便之門也在所難免。不過即使以「防疫、紓困」為名，也絕非代表議會審核時要照單全收。柯市府若是不好好說明如何推動相關政策，且還單憑疫情期間的「情緒勒索」，預算都能通過的態度，熊好券上路日期的二度推延，恐怕會成為可預見的未來。

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