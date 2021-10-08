巷仔內／熊好券預算案　形同柯文哲對議會的「情緒勒索」

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合理推斷，「民眾預約數未達標、特約店家申請數低迷」都無法阻攔熊好券如期上路，之所以延後一週，關鍵在於議會對於墊付案並不買帳。而不買帳的原因在於熊好券對外宣布後，預約與申請的成效不佳，讓議員質疑相關局處提出的績效報告過於樂觀外，點燃議會不滿怒火的導火線，莫過於北市府在宣布熊好券暫緩後，柯文哲仍對媒體表示「墊付是一定要墊付」。
新冠肺炎在台灣爆發疫情期間，北市府在今年5月中旬，成為首當其衝的熱區之一，疫情也對台北市的經濟造成重創。也因此與「防疫」及「振興經濟」相關的預算，都會面臨數度追加的情況。每逢預算需要追加時，台北市長柯文哲也都會進入議會進行專案報告，也因為相關預算事關重大，因此疫情期間，負責核准預算使用的台北市議會，幾乎不曾有阻擋北市府預算的情況發生。
柯文哲這一句「墊付是一定要墊付」，似乎也代表他不認為會有「墊付案不通過」的可能性存在，也讓議會質疑，難不成北市府只要提出「防疫、振興」的相關預算，議會只有買單的份？這樣恐怕不是只能用「淪為橡皮圖章」來形容，而更像是柯市府用防疫振興作為免死金牌，以行對議會的「情緒勒索」。
雖然疫情期間屬於非常時期，對於台北市政府預算的追加，台北市議會「共體時艱」開方便之門也在所難免。不過即使以「防疫、紓困」為名，也絕非代表議會審核時要照單全收。柯市府若是不好好說明如何推動相關政策，且還單憑疫情期間的「情緒勒索」，預算都能通過的態度，熊好券上路日期的二度推延，恐怕會成為可預見的未來。