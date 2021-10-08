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快訊／好消息！本土「＋零」、莫德納跟BNT疫苗來了

▲指揮中心公布國內最新疫情與疫苗情況。（圖／資料畫面）
▲指揮中心公布國內最新疫情與疫苗情況。（圖／資料畫面）

記者劉雅文／台北報導

2021-10-08 14:07:43

中央流行疫情指揮中心今(8)日由副指揮官陳宗彥舉行例行疫情說明記者會，公布國內連9日沒有本土案例新增，另外有12例境外移入以及1確診個案死亡。

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另外，指揮中心表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第七批BNT疫苗88.92萬劑，已於今日上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

指揮中心說明，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1,500萬劑，目前共計到貨509.84萬劑，分別為首批9月2日93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑、第四批10月1日67萬劑、第五批10月4日27萬劑、第六批10月7日88.92萬劑，以及本批88.92萬劑。本批疫苗效期至2022年2月22日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。

另外，指揮中心表示，第八批採購 Moderna 疫苗 113.21 萬劑，已於臺北時間10月8日凌晨自美國亞特蘭大啟運，預定當日晚間抵達桃園國際機場。

指揮中心表示，我國採購之Moderna疫苗目前共有371.21萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑、第六批8月15日24.96萬劑、第七批9月17日108萬劑及本批113.21萬劑。抵臺疫苗待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，本批疫苗效期至2022年3月2日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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