「台灣無意引發軍事衝突！」蔡英文：致力捍衛民主體制
台灣亞洲交流基金會今（8）日舉辦「2021年玉山論壇：亞洲創新與進步對話」，聚焦後疫情區域經濟復甦及公衛發展合作等議題。蔡英文總統致詞時表示，印太地區是全球成長最快的區域，這樣趨勢帶來貿易、研究及生產機會，但也有需要妥善處理的安全議題，台灣無意引發軍事衝突，但將致力捍衛民主體制及生活方式。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-08 12:17:24｜2021-10-08 12:24:29
蔡英文表示，今年玉山論壇將討論後疫情時代重要且急迫的議題。無論是人口販運或供應鏈安全，台灣都有能所貢獻，也願意與志同道合夥伴合作。自2016年推動新南向政策以來，台灣已與東南亞國家及澳洲、紐西蘭合作，並簽訂數個MOU及協定，也與區域國家共抗疫情。台灣與新南向國家的經貿也有所成長。
蔡英文表示，此刻國際合作比過去更為重要，台灣位處的地點極佳，可扮演重要角色。無論在生物科技或半導體等面向，台灣都願與國際合作。台灣的軟實力也可在防災等面向做出貢獻，也與亞洲夥伴共享醫療資源。台灣捐贈他國醫療物資，全球也馳援台灣疫苗，拯救人命。台灣也準備充足，推動對外交流，例如台灣與美國的海巡合作，雙邊將攜手保存海洋資源及打擊非法漁業。
玉山論壇蔡英文總統及澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）出席致詞，日本前首相安倍晉三則請主辦單位代讀賀詞，預祝活動成功。