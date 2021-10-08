「振興五倍券」今開始領用 史哲一早領就開500元請客
行政院推出「振興五倍券」今(8)日開始領用，高雄市副市長史哲一早就前往預約的超商領取五倍券，史哲表示，雖然排了一下隊，但領券的流程非常方便，他也提醒預約超商領券的朋友們，要記得帶健保卡喔！
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-08 12:37:28｜2021-10-08 13:18:50
史哲在臉書貼文表示，領到振興券，他決定要請辛苦的辦公室同仁吃午餐，他說來到自己的口袋密店-「東坡鮮肉飯」，這裡是中午得空，是他出門吃午餐的首選之一。便宜、簡單又美味，一碗魯肉飯、味增湯、幾樣小菜，大快朵頤！
「我開了五倍券，我賺了高雄券!」史哲開心的說，今天請同仁吃飯，買了便當跟湯，他開了一張500元的振興券，馬上賺了100元的高雄券。不知道，他會不會是第一個拿到高雄券的！這2張高雄券，他要先典藏一張起來，另外一張就再多買一樣小菜幫大家加菜。
「餐飲旅宿百貨啟動換券」對此，史哲指出，這次高市府針對疫情衝擊最大的餐飲、旅宿、百貨、商圈夜市業者精準振興，將高雄券設計為50元小面額，以幫助更多店家吸引顧客使用振興券消費，也讓民眾便於使用在上述受創最深的產業。
史哲也強調，全高雄的店家，也都可以收受高雄券來消費！希望在協助受創嚴重的產業之外，更能帶動整體高雄的消費！也要再次和全高雄兩萬家餐飲老闆說，高雄券不怕你用不怕你領，請老闆們盡快至所在區的戶政機關申請領取高雄券，一起來搶五倍券！他也邀請大家來高雄玩，因為只要來「高雄開就賺，高雄券全市通用!」