山西暴雨毀千年古城！祁縣老翁被沖走 兒：3次都沒救上
中國四川省、甘肅省、山西省，近日遭逢暴雨襲擊，多地傳出土石流災情，就連有著近3千年歷史的古城，內牆也因耐不住暴雨沖刷而倒塌，建築體受損。而在山西晉中的祁縣，也有老人被洪水沖走，兒子無奈的表示，救難人員試了3次也沒能把老父救上。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-08 12:17:51
綜合中媒報導，這波暴雨災情，以山西省情況最嚴重，自10月2日晚間以來，多地就持續降雨，臨汾北部、晉中西南部等地突破200毫米。位於晉中市平遙縣，距今已有約2800年歷史的平遙古城，第84號內牆發生局部倒塌，當局及文物保護專家已趕赴現場進行處理。
報導指出，平遙古城是中國的國家5A級旅遊景區，是全國重點文物保護單位之一，還在1997年被聯合國教科文組織評定為世界文化遺產。城牆倒塌段已被設置了路障及警示標誌，提醒民眾避免靠近。
此外，山西晉中祁縣古縣鎮1名陳姓老翁，5日晚間騎著三輪車行經峪口鄉段家窯河段時，被暴漲的河水困住，起初老翁抱着一棵樹等待救援，但救難人員先後進行3次營救行動，都以失敗告終，之後老翁便被水沖走，至今下落不明。
老翁的兒子表示，水退後只找到父親的三輪車，現在只希望也能盡快找到老父親。
有中國的氣象專家指出，從有氣象記錄以來，山西省的10月平均降雨量只有25毫米，但這波暴雨卻在6天內，降下比之前歷年的10月紀錄，還多10倍的雨量；此外，當地氣溫驟降，均溫已經低於攝氏10度，形容這場寒冷洪水，在山西乃至整個北方，都是史無前例的。